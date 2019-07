Florence + the Machine - Jenny of Oldstones (Lyric Video) | Season 8 | Game of Thrones (HBO)

publié le 22/04/2019 à 14:03

La bataille approche et, avant d'affronter les morts, les héros de Game of Thrones se sont offerts une dernière nuit au calme, au chaud, à partager des histoires drôles. Attention, la suite contient des spoilers.

Alors que Tormund, Jaime, Brienne ou encore Tyrion échangent quelques plaisanteries et anecdotes, la Main de Daenerys demande à l'assistance si quelqu'un peu chanter une chanson. Par timidité (ou pitié pour les oreilles des autres), tout le monde refuse l'offre, sauf Podrick. Le jeune homme, qui a maintenant bien appris à combattre au côté de Brienne, surprend son auditoire en entonnant Jenny of Oldstones. Cette chanson sera d'ailleurs reprise par Florence Welch (du groupe Florence + The Machine) à la fin de l'épisode pour agrémenter le générique de fin d'une sublime manière.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste est en contact avec la série puisque sa chanson Seven Devils avait déjà accompagné le trailer de la saison 2 de Game of Thrones. Pour Jenny of Oldstones, la chanteuse a expliqué avoir été séduite par l'aspect celtique de la chanson imaginée par George R. R. Martin et avoir toujours admiré les costumes de la série. "La magie et les rituels dans Game of Thrones m'ont toujours attiré. Je suis honorée d'accompagner la saison finale", a déclaré Florence Welch.

La légende de Duncan et Jenny

Reste le texte derrière la beauté de la musique. Il s'agit de l'histoire du prince Duncan Targaryen, un ancêtre de Daenerys (et Jon) qui est tombé amoureux de la belle et étrange Jenny qui donne son nom à la chanson. Le prince était promis à une autre, mais il a finalement choisi d'abandonner le Trône de Fer pour se marier avec Jenny. Ce choix du cœur très romantique ne s'est pas bien terminé puisque cela provoqua une crise politique majeure et une rébellion faisant couler beaucoup de sang sur les terres de Westeros.

Autre élément intéressant : Jenny, lorsqu'elle fut mariée à Duncan, vint à la cour du roi Aegon V accompagnée d'une oracle naine et albinos que certains identifiait comme une Enfant de la forêt. C'est cette sorcière qui prédit à Jaehaerys (le petit frère de Duncan et futur roi) que le "prince qui fut promis" viendrait de sa lignée. Ce prince est une sorte de messie prophétique capable de vaincre le Roi de la Nuit et l'Hiver. Jaehaerys a donc pris la décision de marier ensemble ses deux enfants Aerys et Rhaella, les parents de Rhaegar (le père de Jon Snow), Viserys et Daenerys.