"Game of Thrones", saison 8, épisode 4 : ce détail pourrait coûter cher à Cersei

publié le 08/05/2019 à 09:53

Cet article contient des spoilers sur l'intrigue de l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cet épisode baptisé Les derniers des Stark, nous vous conseillons de ne pas aller plus loin dans votre lecture.



Maintenant que nous sommes entre nous revenons sur l'échange entre Tyrion et sa grande sœur (et accessoirement reine des Sept Royaumes) : Cersei Lannister. Après un dialogue parfaitement stérile avec sa Main, Qyburn, Tyrion entreprend de parler directement à sa sœur et de lui faire céder le trône de fer. Même si elle a demandé à Bronn de tuer Tyrion et Jaime avec une arbalète il y a de ça plusieurs épisodes, Cersei se retient d'abattre sur-le-champ le responsable (selon elle) de la mort de ses parents. Manifestement, il lui reste une goutte d'humanité en elle et c'est cette goutte à laquelle va s'adresser Tyrion.

"Je sais que tu te fiche de ton peuple. Pourquoi t'en soucierais-tu ? Il te déteste et tu le détestes. Mais tu n'es pas un monstre, explique Tyrion. Je le sais. Je le sais parce que je l'ai vu. Tu as toujours aimé tes enfants. Plus que toi-même, plus que Jaime, plus que tout au monde. Je t'en supplie. Si ce n'est pas pour toi alors pour ton enfant. Ton règne est terminé. Mais tu n'as pas à perdre la vie. Ton bébé n'a pas à mourir."

Cersei est manifestement touchée par ces paroles puisqu'elle a les larmes aux yeux. Si Tyrion aurait pu la convaincre, la seule présence de Daenerys suffit tout de même à lui faire reprendre le contrôle en ordonnant l'exécution de Missandei. Mais Tyrion a lâché une petite bombe qui pourrait avoir des répercussions.

Qui est le père ?

L'homme qu'il faut observer, c'est Euron Greyjoy, le tout dernier soutien de Cersei. L'homme est loyal car Cersei lui a promis de devenir roi après sa victoire finale. Euron est tout d'abord très surpris de voir la reine épargner son frère alors qu’elle aurait pu le cribler de flèches. L'autre détail est que Tyrion évoque la grossesse de Cersei. Seul problème : Euron, qui croit être le père, a été informé quelques jours auparavant de cette grossesse par Qyburn et Cersei. Il a couché avec la reine bien après le dernier entretien entre Tyrion et Cersei. Comment Tyrion peut-il être au courant alors ?



Maintenant qu'il ne reste que quelques épisodes avant la fin de la série, il est évident que ces scènes concernant le bébé de Cersei ne sont pas là par hasard. La chronologie est importante. Euron pourrait rapidement confronter Cersei sur la paternité de cet enfant à naître. Il n'est pas en position de négocier mais Cersei ne peut pas non plus se permettre de perdre un allié. Et Euron a prouvé qu'il pouvait être très colérique. Il est parfaitement incapable d’élever un enfant qui n'est pas le sien comme l'a fait Samwell Tarly ou Ned Stark.

Tyrion a-t-il fait exprès de planter cette graine dans l'esprit d'Euron pour provoquer un conflit dans le camp adverse ? Jaime va-t-il revenir à Port-Réal pour sauver Cersei et leur enfant ? Ces questions devraient trouver leurs réponses dans les deux derniers épisodes de Game of Thrones.



Nous reverrons Euron lors de l'épisode 5 de la saison 8. La courte bande-annonce montre le navigateur fou manifestement sur le point de se faire attaquer par Daenerys et Drogon se cachant dans les rayons du soleil...