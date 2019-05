publié le 07/05/2019 à 08:15

C'est la recommandation d'usage et vous êtes toutes et tous coutumiers du message : attention, l'article qui suit contient des spoilers. Si vous n'avez pas encore regardé le quatrième épisode de la saison 8 de Game of Thrones, nous vous invitons à faire demi-tour. Les lignes qui vont suivre révèlent des éléments importants sur l'intrigue.



Il s'agit de l'une des scènes les plus émouvantes de la série. Après des saisons à se chamailler et à se menacer, Jaime et Brienne peuvent enfin se laisser aller. Les deux personnages ont déjà eu un moment très forts ensemble lorsque Brienne a été adoubée par Jaime. Un grand sourire a traversé le visage de l'actrice Gwendoline Christie qui, pour une fois, a pu découvrir une nouvelle facette de son personnage.

Après le sourire est venu le temps des larmes. Après avoir appris l'attaque surprise d'Euron Greyjoy sur Daenerys, Jaime quitte précipitamment Winterfell. Son objectif : Port-Réal. On ne sait si c'est pour aimer, stopper ou convaincre Cersei. Témoin de ce départ, Brienne supplie Jaime de rester dans le Nord avec elle. Elle pressent que la capitale sera détruite et qu'il risque sa vie en restant là-bas.

Je peux sentir un million de cœurs se briser Gwendoline Christie





"J'étais tellement bouleversée pour Brienne, a confié Gwendoline Christie au magazine Entertainment Weekly. Je sais que je ne suis qu'une actrice chanceuse et que ce n'est qu'un personnage. Mais ça m'a brisé le cœur. C'est la vie, je suppose. La vie brise les cœurs. Je n'ai jamais pensé qu'ils finiraient ensemble et maintenant je peux sentir un million de cœurs [des fans de la série] se briser à l'unisson."



"Je ne juge pas Cersei mais leur relation est clairement dysfonctionnelle, continue l'actrice. C'est pour ça que j'ai vu rouge. J'étais tellement choquée que j'ai dû partir marcher seule une moment en découvrant la scène." Une chose est certaine, ils sont toujours vivants et peut-être finiront-ils par se retrouver avant la fin de la série. Maintenant que Jon et Daenerys ont réalisé l'inceste et que Missandei est morte, il ne reste plus grand monde pour d'émouvantes retrouvailles finales...