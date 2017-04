publié le 06/04/2017 à 14:07

Trois mois avant sa diffusion, la saison 7 de Game of Thrones continue de se dévoiler. Après une affiche officielle entre feu et glace et une bande-annonce centrée autour de Daenerys Targaryen, Cersei Lannister et Jon Snow, c'est au tour de Jorah Mormont, amoureux transi de la Reine des Dragons d'être sous le feu des projecteurs. Et c'est grâce à son interprète Iain Glen qu'on en sait un peu plus sur le destin de ce personnage. Attention, le texte contient des spoilers potentiels.





Si Daenerys semble prête à conquérir Westeros, Jorah Mormont, son fidèle chevalier n'est pas à ses côtés. En effet, depuis la saison 6, il est atteint de "l'écaille grise" (greysacle), après avoir été touché par les Stone Men, en apportant Tyrion Lannister à Meereen. Sauf que cette maladie est censée être incurable. Et même si Daenerys lui a pardonné de l'avoir trahie (il a quand même voulu l'assassiner dans la saison 1), elle lui a sommé de parcourir le monde pour trouver un remède lors du final de la saison 6.

L'avenir de Jorah est donc incertain, puisque la Mort pèse sur lui comme une épée de Damoclès. Arrivera-t-il à trouver un remède ? Le mystère reste entier, mais peut-être un peu moins avec la déclaration de Iain Glen au site Stuff. "J'ai toujours adoré incarner Jorah et c'est un rôle qui a été bon pour moi jusqu'à présent. Il y a un nombre de morts élevé dans Game of Thrones et ils [les scénaristes] ne se privent pas pour éliminer les personnages préférés. Ils se débarrassent d'eux brutalement. Ma fin pourrait être proche, mais jusqu'ici, je vais bien".

L'acteur n'a pas donné plus de détails et force est de constater que son destin est le même que celui tous les personnages de la série : incertain et avec un risque élevé de décès. Il n'empêche que selon ScreenRant, Jorah devrait réussir à guérir du greyscale en arrivant à la Citatelle de High Tower, là où se trouve Sam Tarly qui veut être Grand Meistre...