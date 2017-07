"Game of Thrones" débarque sur Molotov, plateforme novatrice de télévision

publié le 05/07/2017 à 08:30

La saison 7 de Game of Thrones approche et les téléspectateurs français pourront bientôt découvrir la suite des aventures d'Arya, Jon, Sansa, Daenerys et les autres sur Molotov. Le service de télé sur internet vient de signer un accord avec OCS (le bouquet d'Orange qui diffuse notamment la série culte d'heroic-fantasy), auquel ses plus d'un million d'utilisateurs vont pouvoir s'abonner dès le mercredi 5 juillet.





Si Molotov se présente comme "l'application qui permet de regarder la télévision gratuitement", le bouquet d'Orange sera disponible au tarif de 11,99 euros par mois, sans engagement, et avec la possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 heures de programmes. Molotov élargit ainsi son offre payante, à coup de films et séries "premium", et peut notamment espérer séduire des fans de Game of Thrones qui attendent le 17 juillet prochain avec impatience.

"C'est une étape vraiment importante, quasiment un an jour pour jour après l'ouverture de notre service", a déclaré Jean-Marc Denoual, cofondateur et directeur général de Molotov, pour qui "cela ouvre aussi la voie à d'autres pistes de collaboration avec d'autres éditeurs premium". "Les négociations ont été longues" pour conclure cet accord d'une durée de "plusieurs années", dit-il, sans en dévoiler les conditions financières.

La télé gratuite, des séries premium et bientôt le sport ?

Le groupe cherche à nouer d'autres accords du même type notamment en matière sportive. "On négocie avec tout le monde car notre logique est l'agrégation", dit le dirigeant. "Nous avons vocation à héberger tout le monde, et notre prochaine cible, c'est le sport, nous avons envie d'avoir une offre sportive premium. On y travaille et nous allons discuter avec l'ensemble des acteurs (...) pour avoir le choix le plus large possible tout en restant pertinent", dit-il.



Molotov appartient à une nouvelle génération de diffuseurs par internet dits OTT (over-the-top), qui permettent de consulter des programmes télé en se passant de box, sur les smartphones, ordinateurs, tablettes et certains téléviseurs connectés.