Bella Ramsey incarne Lady Mormont dans "Game of Thrones"

publié le 21/02/2019 à 11:22

Bella Ramsey est devenue une héroïne marquante de Game of Thrones. Elle incarne Lady Mormont, Lady de l’Île-aux-Ours, un territoire matriarcal au Nord. Découverte dans la saison 6, Lady Mormont est rapidement devenue l'une des héroïnes les plus populaires de la série.



Pourtant, Bella Ramsey s'attendait à tout, sauf à ce que le public adore Lady Mormont. Dans un entretien pour Metro UK, elle confie : "J'étais pétrifiée quand j'ai démarré la série, je pensais que les fans détesteraient ce que je faisais pour Lyanna. J'étais choquée qu'ils aient aimé", explique l'adolescente de 16 ans, qu'on retrouvera dans l'ultime saison de Game of Thrones.

Âgée de 10 ans pour sa première apparition dans la série, Bella Ramsey est impressionnante. Des héroïnes badass, la série en a déjà (Daenerys, Mélisandre, Arya...), mais c'est la première fois qu'une enfant incarne une cheffe aussi charismatique avec un discours féministe. Nul doute que Lady Mormont nous réserve encore de belles surprises pour la saison 8, dont le premier épisode sera diffusé le 15 avril 2019.