La guerre des consoles ne s'arrête jamais. Et c'est Microsoft qui va donner le la pour le nouvelle génération de machines vidéoludiques. Après la Switch de Nintendo et avant la très attendue PlayStation 5, Microsoft a profité de sa conférence à l'E3 2019, le grand salon du jeu vidéo de Los Angeles, pour dévoiler son projet Scarlett.



La prochaine console de Microsoft ne s’appellera pas Scarlett. Il y a fort à parier qu’elle conservera le nom de "Xbox" avec une énième variante pour faire comprendre l'évolution de la console. Si Sony a choisi la simplicité avec ses PlayStation 2, 3, 4 et 5, le géant américain est plus original : Xbox 360 ou Xbox One (qui était la troisième).

À quoi va donc ressembler cette Xbox "Scarlett" ? Première information d'importance, la console a une date de sortie, ou plutôt une "période de sortie". Lors de la conférence Microsoft, le constructeur a annoncé que Scarlett serait disponible à l'achat pendant les vacances de fin d'année de 2020. Pour le nom, les éventuelles différentes versions de cette nouvelle Xbox ou le design, il faudra attendre un petit moment.

La vitesse avant tout

Si l'on ne connaît pas l'extérieur de la console, nous avons cependant appris des détails sur l'architecture intérieure de la machine. Scarlett est un projet mené main dans la main avec le constructeur AMD. Une puce particulière sera conçue afin d'offrir une puissance de calcul au moins quatre fois supérieure à la Xbox One X vendue actuellement. La console pourrait donc aisément afficher des modes très complexes et détaillés allant jusqu'à une résolution de 8K.



La vitesse est l'élément de vente principal du sujet. Dans la vidéo introductive présentée par Microsoft, nous pouvons voir des employés expliquer que ce qu'ils détestent le plus ce sont les fameux "temps de chargement", ces périodes d'attente entre deux séquences de gameplay durant lesquelles les consoles calculent et construisent le niveau à venir. Cette meilleure expérience de jeu dépendra aussi d'un nouveau disque dur dont les performances seront 40 fois supérieures à ce que l'on peut observer sur le marché aujourd'hui.



La Xbox Scarlett devrait aussi éviter de diversifier ses services pour se concentrer sur le jeu vidéo en priorité. Le très attendu jeu Halo Infinite accompagnera d'ailleurs le lancement de la console et devrait faire la démonstration de ces belles promesses.



En attendant la nouvelle console surpuissante, Microsoft a aussi dévoilé une nouvelle manette baptisée Elite Serie 2. Personnalisable, elle sera mise en vente le 4 novembre 2019 au prix de 179 dollars. Pour le prix de la Xbox Scarlett, il faudra sans doute attendre l'E3 2020, l'été prochain pour avoir plus d’informations sur le sujet.