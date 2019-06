"Elden Ring" : le jeu vidéo qui mélange "Game of Thrones" et "Dark Souls"

publié le 11/06/2019 à 06:35

Les amoureux d'armures et de dragons seront ravis. Malgré la fin de la saga Dark Souls et de la série Game of Thrones, un nouvel univers sombre, fantastique et médiéval est en cours de création. Un jeu vidéo baptisé Elden Ring est en préparation du côté des Japonais du studio FromSoftware.



Ce titre va bénéficier des apports créatifs du studio qui a créé les très appréciés jeux Demon's Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadow Die Twice ou la trilogie Dark Souls et du père de Game of Thrones, George R. R. Martin.

Lors de son dernier post de blog, juste après la fin de la diffusion de la série adaptée de ses romans, l'écrivain américain a expliqué qu'il allait travailler sur "un jeu japonais". La collaboration n'est pas une surprise puisque les jeux Dark Souls partagent avec Le Trône de Fer un grand nombre de points communs : les dragons, la magie, un monde rude et violent. G. R. R. Martin préfère cependant la politique et les chorales de personnages quand FromSoftware apprécie les mondes dépeuplés et quasi-apocalyptiques.

Un jeu de rôle toujours difficile

Dans une interview à Xbox Wire, le patron de FromSoftware Hidetaka Miyazaki, explique vouloir créer un jeu "rempli de choses que nous n'avions pas pu faire dans la série Dark Souls". Il devrait s'agir d'un jeu moins tourné vers l'action, comme l'était Sekiro et plus centré sur les aspects de jeu de rôle. Le titre sera particulièrement difficile, c'est là la marque de fabrique de FromSoftware.



"L'importance que nous plaçons dans la joie que le joueur expérimente en relevant des défis sera la même que dans nos autres jeux. Je crois que ce sera une expérience très satisfaisante, a annoncé Hidetaka Miyazaki en marge de l'E3 2019.



Le jeu sera un "monde ouvert" et il s'agira du monde le plus grand jamais conçu par le studio. Hidetaka Miyazaki en grand fan de Game of Thrones a demandé à l'auteur de créer la mythologie de ce nouveau jeu de dark fantasy. Quelques visuels ont aussi été dévoilés. On retrouve ici l'ambiance désespérée du studio : un ciel rougeoyant, des corps démembrés (les joueurs pourront peut-être "construire" leurs personnages avec différents corps réassemblés), une femme et un mystérieux forgeron détruisant un anneau. Il faudra attendre de nombreux mois avant d'en savoir plus.

Le premier visuel de "Elden Ring" Crédit : FromSoftware