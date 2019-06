publié le 12/06/2019 à 08:02

L’univers post-apocalyptique et technologique de Tom Clancy's The Division (jeu vidéo des studios Ubisoft inspiré par le travail de l'auteur spécialisé dans les romans d'espionnage) va avoir droit à son film. C'est finalement Netflix qui se chargera de la production et de la diffusion de ce long-métrage qui arrivera directement sur la plateforme de streaming.



Pour mettre sur les écrans l'esprit The Division, Ubisoft et Netflix compte sur le réalisateur David Leitch qui a déjà travaillé sur les projets John Wick, Deadpool 2 et Atomic Blonde et le scénariste de la série Marvel Agents of S.H.I.EL.D et d'une autre adaptation de jeu vidéo Uncharted (qui aura le nouveau Spider-Man, Tom Holland, à l'affiche) : Rafe Judkins. Côté acteurs, deux grands noms ont été annoncés : Jake Gyllenhaal (Le Secret de Brokeback Mountain, Zodiac) et Jessica Chastain (Zero Dark Thirty, Dark Phoenix)

Le jeu vidéo The Division se déroule à New York juste après la propagation d'un dangereux agent pathogène "le Poison Vert". Ce virus, dérivé de la variole, a été déposé sur les billets de banque et a contaminé un grand nombre de victimes à cause de l’événement commercial majeur qu'est le Black Friday. Ce cataclysme sanitaire met rapidement les États-Unis en difficulté et le gouvernement sombre en seulement quelque jours, laissant le pays dans le chaos et l'anarchie.

Guérilla urbaine, complot international, nouvelles technologies et action à couper le souffle devraient accompagner ce projet de film qui pourrait être diffusé en 2020.

> Tom Clancy's The Division E3 2014 Official Cinematic Trailer [US]