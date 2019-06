La suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

publié le 12/06/2019 à 20:31

The Legend of Zelda : Breath of The Wild était le jeu qui a accompagné le lancement de la dernière console de Nintendo : la Switch. Considéré comme le meilleur jeu de la console par une grande majorité de joueurs et une critique unanime, Breath of The Wild va avoir droit à une suite.



Après quelques "add-on" qui offraient de nombreux sanctuaires bonus à explorer quelques mois après la sortie du jeu, Nintendo va offrir une vraie grande extension aux joueurs. C'est lors du premier jour de l'E3 2019 à Los Angeles que le constructeur japonais a dévoilé une vidéo annonçant cette suite immédiatement baptisée par les joueurs Breath of The Wild 2. Nintendo n'a pas l'habitude de créer des suites pour sa licence Zelda et l'annonce a donc été une grande surprise.

Dans la vidéo de présentation, qui ne spécifie pas de date de sortie pour ce jeu, Nintendo dévoile un aspect bien plus sombre de sa légende de Zelda. Nous pouvons retrouver nos deux héros, le guerrier Link et la princesse-archéologue Zelda voyageant dans une mystérieuse caverne. Là, ils découvrent une sorte de momie maudite. De son corps exsude un brouillard maléfique retenu par un sceau de protection.

Naturellement, ce qui devait arriver, arriva : l'arrivée de nos héros semble avoir réveillé ce mal ancien situé sous le fameux château d'Hyrule. Dans un dernier plan, le palais royal s'élève dans, propageant certainement le mal qui y était enfermé depuis des temps immémoriaux. Une nouvelle aventure peut commencer.