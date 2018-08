publié le 03/08/2018 à 12:27

Une employée du Rainforest Cafe à Disneyland Paris (Seine-et-Marne) a trouvé une enveloppe abandonnée mercredi 1er août, en fin de journée, rapporte le journal La Marne. Une photo des Anonymous figurait sur le mystérieux courrier.



La police et les pompiers se sont alors rendus sur place, et ont trouvé de la poudre blanche à l'intérieur de l'enveloppe. Par peur qu'il s'agisse d'anthrax, une substance toxique déjà utilisée pour piéger des courriers, un périmètre de sécurité a été mis en place. Clients et employés de ce restaurant, situé dans le Disney Village, ont alors été évacués.

Les analyses ont ensuite révélé que la poudre blanche était en réalité de la cocaïne. Une enquête a été ouverte par le commissariat de Chessy : les enquêteurs se demandent si cette enveloppe pleine de drogue a été simplement oubliée par un client distrait, ou si elle a été abandonnée volontairement, explique Le Parisien.