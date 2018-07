Pourquoi Disney mise autant sur Disneyland Paris

publié le 28/02/2018 à 08:04

Cap sur Disneyland Paris. Le parc d'attractions va s'agrandir et nettement, puisque Disney a annoncé hier un plan d'extension de deux milliards d'euros. Trois nouveaux espaces vont voir le jour : Marvel, Star Wars et La Reine des Neiges. Un investissement colossal, alors que Disney éponge la dette du parc d'attractions de banlieue parisienne depuis un quart de siècle.



"Disney ne pouvait absolument pas se permettre d'abandonner le marché européen. C'est 700 millions de clients potentiels et donc c'est central dans leur stratégie", analyse Frédéric Fréry, professeur de stratégie d'entreprise, du management et de l'innovation et professeur à ESCP Europe.

Car en Europe, Paris est le seul parc d'attractions de Disney, il n'y a donc que lui "qui peut être utile" à la maison mère de Mickey, pour qui "il est très important de maintenir cet investissement", explique Frédéric Fréry. En France, Disneyland Paris représente 6% des recettes touristiques, c'est également la première destination touristique d'Europe.