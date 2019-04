publié le 18/04/2019 à 16:27

Le Roi de la Nuit ne peut rien contre le piratage. MUSO, la société d'analyse de piratage numérique, a dévoilé que Winterfell, le premier épisode de la saison 8 de Game of Thrones, a été regardé illégalement 55 millions de fois en une seule journée.



Un chiffre énorme comparé au 17,4 millions de téléspectateurs et téléspectatrices qui ont regardé l'épisode via les trois plates-formes de HBO, comme l'explique le média américain The Verge. Les piratages ont été réalisé à 76% par des sites de streaming illégaux, 12% par du téléchargement direct et 11% en téléchargement peer-to-peer où un contenu téléchargé est aussi disponible pour les autres internautes, comme le révèle la société d'analyse britannique.

MUSO a aussi dressé le classement des pays où Winterfell a été le plus visionné illégalement. L'Inde arrive en tête avec 9,5 millions de visionnage illégal, la Chine est deuxième avec 5,2 millions de téléchargement illégal, suivie des États-Unis avec 3,9 millions. La France est 8ème avec 1,3 million de visionnage en streaming ou par des sites de Torrents.