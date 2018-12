publié le 11/12/2018 à 12:06

Presque un an après sa sortie, Black Panther n'a pas fini d'être un succès. Après ses records aux box-offices, son entrée historique dans le MCU, le film de Ryan Coogler entre dans la courses des statuettes. Après des nominations aux Golden Globes (3 dont celle du Meilleur film dramatique) et les Grammys (pour l'Album de l'année), Black Panther est dans les favoris des Critics Choice Awards.



Comme le rapporte le site officiel de la compétition américaine, qui aura lieu le 13 janvier 2019, Black Panther est nommé dans 12 catégories, dont celles du Meilleur Film, Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleur scénario adapté.

T'Challa, les Dora Milaje et le Wakanda sont donc les favoris de cette 24e cérémonie des Critics Choice Awards, après La Favorite, comédie dramatique avec Emma Stone et Rachel Weisz. Black Panther est et restera un phénomène au cinéma, avec son intrigue mêlant politique, société, esclavage et super-pouvoirs.

"Deadpool 2" et "Avengers : Infinity War" dans la course

Marvel est aussi dans la course aux statuettes des Critics Choice Awards avec Deadpool 2. Les aventures sanglantes du plus déluré des héros du MCU est en lice pour le prix du Meilleur film d'action et de la Meilleure comédie.



Avengers : Infnity War, autre blockbuster de tous les records à la fin traumatisante ("snap !") est sélectionné pour le Meilleur film d'action et les Meilleurs effets spéciaux.