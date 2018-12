Golden Globes 2019 : la liste complète des nominations, catégorie par catégorie

publié le 06/12/2018 à 15:41

La liste des nominations pour la 76ème édition des Golden Globes vient d'être annoncée. Cette cérémonie inaugure la saison des récompenses cinématographiques à Hollywood et cette liste préfigure souvent des résultats de l'autre grand moment pour Hollywood : les Oscars.



Vice, film biographique consacré à l'ancien vice-président américain Dick Cheney, a récolté ce jeudi 6 décembre 2018 le plus grand nombre de nominations pour les Golden Globes. Sélectionné à six reprises, le film d'Adam McKay avec Christian Bale en Dick Cheney devance de peu La Favorite, Green Book et A Star Is Born, à égalité avec cinq nominations.



L'an dernier ce sont des longs-métrages comme Three Billboards, Lady Bird ou The Shape of Water qui ont été récompensés. côté télévision The Marvelous Mrs. Maisel, The Handmaid’s Tale et la mini-série Big Little Lies ont remporté un grand nombre de statuettes saluant ainsi des œuvres qui évoquent de façon très fortes les combats des femmes pour leurs droits et leurs libertés.

Cinéma

Meilleur film dramatique :

Black Panther

BlackKklansman

Bohemian Rhapsody

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born



Meilleur film comique ou musical :



Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice



Meilleur acteur dans un drame :





Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlackKklansman



Meilleure actrice dans un drame :



Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War



Meilleure acteur dans une comédie ou un film musical :





Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Vigo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man in the Gun

John C. Reilly, Stan and Ollie



Meilleure actrice dans une comédie ou un film musical :





Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Coleman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians



Meilleur acteur dans un second rôle





Mahershala Ali, Green Book

Timothee Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice



Meilleure actrice dans un second rôle





Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man

Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weiz, The Favourite





Meilleur scénario





Alfonso Cuaron, Roma

Tony McNamara, Deborah Davis, The Favourite

Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk

Adam McKay, Vice

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, The Green Book



Meilleur film animé :





Les Indestructibles 2

Isle of Dogs

Maira

Ralph 2.0

Spider-Man : New Generation



Meilleur film étranger :



Capharnaüm (Liban)

Girl (Belgique et Pays-Bas)

Never Look Away (Allemagne)

Roma (Mexique et États-Unis)

Une affaire de famille (Japon)





Meilleur réalisateur :

Bradley Cooper, A Star Is Born

Alfonso Cuaron, Roma

Peter Farrelly, Green Book

Spike Lee, BlackKklansman

Adam McKay, Vice





Meilleure bande originale :

A Quiet Place

Isle of Dogs

Black Panther

First Man

Mary Poppins Returns





Meilleure chanson originale :

All the Stars - Black Panther

Girl In the Movies - Dumplin’

Requiem for a Private War - A Private War

Revelation - Boy Erased

Shallow - A Star Is Born

Télévision

Meilleure série comique ou musicale :





Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel



Meilleure série dramatique :



The Americans

The Bodyguard

Homecoming

Killing Eve

Pose



Meilleur acteur dans une série dramatique :





Jason Bateman, Ozark

Stephan James, Homecoming

Billy Porter, Pose

Richard Madden, Bodyguard

Matthew Rhys, The Americans



Meilleure actrice dans une série dramatique :





Caitriona Balfe, Outlander

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Sandra Oh, Killing Eve

Julia Roberts, Homecoming

Keri Russell, The Americans



Meilleur acteur dans une série comique ou musicale :





Sacha Baron Cohen, Who Is America?

Jim Carey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry



Meilleure actrice dans une série comique ou musicale :





Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Deborah Messing, Will & Grace

Mini-série

Meilleure mini-série :



The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very Englisch Scandal



Meilleur acteur dans une mini-série :





Antonio Banderas , Genius

Daniel Bruhl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal



Meilleure actrice dans une mini-série :





Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds



Meilleur acteur dans un second rôle :



Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry



Meilleure actrice dans un second rôle :





Alex Bronstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penelope Cruz, The Assassination of Gianni Versace

Thandi Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale