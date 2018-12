publié le 07/12/2018 à 19:45

Le rap mène de nouveau la cuvée 2019 des nominations des Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine. Le rappeur californien Kendrick Lamar a été nommé huit fois, suivi de près par le Canadien Drake.



Les femmes, peu représentées lors des nominations pour l'édition 2018, sont cette fois en bonne place, avec notamment cinq nommées sur huit dans la catégorie reine d'album de l'année.

Les noms qui reviennent en priorité sont : la sulfureuse et éternelle rivale de Nicki Minaj Cardi B, Donald Glover alias Childish Gambino avec son saisissant et engagé This Is America ou encore Lady Gaga et Bradley Cooper qui ont uni leurs voix dans pour le long-métrage A Star Is Born et fait coulé quelques larmes avec le titre Shallow.

Voici la liste complète des artistes nommés ce vendredi 7 décembre 2018 dans les quatre principales catégories. Les grands gagnants seront connus le 11 février 2019 lors de la cérémonie de remise des prix.



Et les nommés sont...

Album de l'année :

- Cardi B - Invasion of Privacy

- Brandi Carlile - By The Way, I Forgive You

- Drake - Scorpion

- H.E.R. - H.E.R.

- Post Malone - Beerbongs & Bentleys

- Janelle Monae - Dirty Computer

- Kacey Musgraves - Golden Hour

- Black Panther - The Album, Music From and Inspired By



Enregistrement de l'année, attribué pour la performance globale d'un titre :

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

Brandi Carlile - The Joke

"This Is America" - Childish Gambino

Drake - "God's Plan"

Lady Gaga & Bradley Cooper - "Shallow"

Kendrick Lamar & SZA - "All The Stars"

Post Malone Featuring 21 Savage - "Rockstar"

Zedd, Maren Morris & Grey - "The Middle"



Chanson de l'année, attribué aux auteurs/compositeurs :

- Kendrick Duckworth, Solana Rowe, Al Shuckburgh, Mark Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA) - All The Stars

- Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane, songwriters (Ella Mai) - "Boo'd Up"

- Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron LaTour, Matthew Samuels & Noah Shebib, songwriters (Drake) - God's Plan

- Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes & Geoffrey Warburton, songwriters (Shawn Mendes) - In My Blood

- Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, songwriters (Brandi Carlile) - The Joke

- Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha & Anton Zaslavski, songwriters (Zedd, Maren Morris & Grey) - The Middle

- Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper) - Shallow

- Donald Glover & Ludwig Goransson, songwriters (Childish Gambino) - This Is America



Meilleur nouvel artiste

- Chloe x Halle

- Luke Combs

- Greta Van Fleet

- H.E.R.

- Dua Lipa

- Margo Price

- Bebe Rexha

- Jorja Smith