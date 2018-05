publié le 11/05/2018 à 12:47

"Wakanda for ever !" Trois mois après sa sortie dans les salles, Black Panther continue d'être un phénomène. Premier film Marvel à réunir société, politique, super-pouvoir et identité, il est aussi le premier à mettre en avant des héroïnes aussi fortes et indépendantes.



Le réalisateur Ryan Coogler a d'ailleurs confié lors d'une conférence au Festival de Cannes, le 10 mai dernier, qu'elles sont "plus importantes" que les hommes de l'histoire. T'Challa est constamment soutenu et aidé par des femmes dans Black Panther : les Dora Milaje menées par Okoye (Danai Gurira), la garde rapprochée de Black Panther, Shuri (Letitia Wright), la petite sœur du héros, la reine Ramonda (Angela Basset), sans oublier Nakia (Lupita Nyong'o), diplomate et espionne hors-pair, T'Challa.

Et lorsqu'un journaliste demande à Ryan Coogler s'il pourrait réaliser un spin-off sur les héroïnes du Wakanda, le cinéaste ne cache pas son excitation : "Ce serait génial si l'opportunité se présente". Une phrase qui peut réjouir les fans d'Okoye, Nakia et Shuri. Mais pour le moment, Marvel Studios n'a pas annoncé le projet dans son prochain calendrier, déjà bien chargé entre Ant-Man et la Guêpe, Captain Marvel et Avengers 4.