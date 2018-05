publié le 24/05/2018 à 14:28

Du Faucon Millenium au Wakanda, il n'y aurait qu'un saut dans l'hyperespace. Selon la version britannique de Metro, Donald Glover, l'interprète de Lando Calrissian dans Solo : A Star Wars Story et acteur principal de la série Atlanta, pourrait être le méchant de Black Panther 2.



Une nouvelle qui devrait réjouir les fans de Black Panther, trois mois après le succès phénoménal du film de Ryan Coogler (Creed). "Ryan Coogler est en train de préparer la suite de Black Panther et il a déjà écrit de nombreux personnages, que le film introduira. L'un de ses personnages, si cela marche, sera joué par Childish Gambino [le nom qu'utilise Donald Glover pour sa carrière musicale]. Rien n'est acté, mais des 'discussions informelles' ont lieu entre Ryan, Gambino et les représentants de Marvel et Disney", explique une source à Metro UK.

Si l'information est officialisée, ce ne sera pas la première fois que Donald Glover participerait au projet Black Panther. En effet, l'acteur a travaillé sur une première version du scénario des aventures de T'Challa. Reste à savoir quel méchant pourrait arriver au Wakanda [le pays de Black Panther] dans Black Panther 2, après la performance applaudie par les fans de Michael B.Jordan en Erik Killmonger.

Erik Killmonger de retour ?

D'ailleurs, Ryan Coogler n'exclut pas de faire revenir Erik Killmonger dans Black Panther 2. "Ils n'ont pas encore décidé si Michael B. Jordan reviendra, en quelque sorte, mais s'il ne le fait pas, il est probable que Gambino jouera le méchant", poursuit la source. Une nouvelle qui a de quoi surprendre si vous avez vu Black Panther (on évite de vous spoiler). Pour autant, les fans de comics Marvel peuvent déjà imaginer comment Erik reviendrait au Wakanda. Dans tous les cas, il faudra encore patienter avant d'en savoir plus sur Black Panther 2, prévu pour 2021.