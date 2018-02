publié le 05/02/2018 à 12:36

Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur l'intrigue d'Avengers : Infinity War, passez votre chemin, car la suite du texte contient des spoilers.



Les Avengers ont pris d'assaut la finale du Super Bowl. Comme annoncé quelques jours avant l'événement sportif américain, Marvel et Disney ont dévoilé un nouveau teaser d'Avengers : Infinity War. Prévu pour le 25 avril prochain, il est LE film attendu de 2018, car le public découvrira pour la première fois la plupart des héros et héroïnes Marvel réunis dans une même aventure.

Intitulé Big Game (Le grand jeu), il dure 41 secondes. Court, mais intense, notamment avec une nouvelle image de Thanos, toujours aussi menaçant. C'est assez pour dévoiler de nouvelles images et plus particulièrement deux détails qui ont pu échapper à l’œil aguerri des fans. On vous en dit plus.

> Avengers : Infinity War - Spot TV : Big Game (VOST)

1. Captain America a deux nouveaux boucliers

Captain America et ses deux boucliers en adamantium dans "Avengers : Infinity War" Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une surprise que Marvel a ajouté par rapport à la première bande-annonce d'Avengers : Infinity War. Steve Rogers n'a pas un, mais deux nouveaux boucliers offerts par Black Panther. Nul doute qu'ils sont en vibranium, le métal rare et précieux qu'on trouve sur la tenue de T'Challa, mais aussi le premier bouclier de Captain America. Bouclier qu'il laisse tomber dans Captain America : Civil War, à la suite de son conflit avec Iron Man.



Ces deux nouvelles armes se trouvent sur les poignets de Steve Rogers, qui a d'ailleurs abandonné son costume "bannière étoilée", pour une tenue sombre. Reste à savoir si la nouvelle identité du Capt est bien celle de Nomad, comme le prédisent les rumeurs depuis de nombreux mois.

2. Vision n'a plus sa Pierre de l'Infini (et il est mal en point)

Captain America et Black Widow avec Vision, visiblement mal en point Crédit : capture d'écran YouTube

L'image est rapide, mais lourde de sens. Vision apparaît gravement blessé derrière Captain America et Black Widow, devenue blonde, probablement pour échapper au gouvernement américain qui la recherche depuis les événements de Captain America : Civil War. Mais, le détail le plus important se trouve sur le front de Vision. Le héros ne porte plus la Pierre de l'Esprit (jaune) qui lui permet d'être surpuissant et de dévoiler ses pouvoirs. Preuve que Thanos a donc réussi à s'emparer de la Pierre de l'Infini pour armer son Gant de l'Infini. Les fans retiennent leur souffle avant d'en savoir plus sur le destin du héros : va-t-il survivre à ses blessures sans la Pierre ? Ou est-il simplement condamné ? Le doute est permis...