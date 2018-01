publié le 04/01/2018 à 15:07

Avengers : Infinity War sera loin d'être une partie de plaisir pour nos héros et héroïnes préférés. Ils devront affronter Thanos, l'un de leurs plus puissants antagonistes, prêt à tout pour récupérer les Pierres de l'Infini.



La première bande-annonce du film dévoile d'ailleurs qu'il aura une tonalité beaucoup plus grave que les précédents. Il faut dire que le combat contre le titan sera rude. Joe Russo, l'un des réalisateurs du film, a d'ailleurs confié que les personnages vont souffrir, ce qui rendra l'intrigue encore meilleure (selon lui).

"Nous (Joe et Anthony Russo, les réalisateurs du film) aimons raconter de bonnes histoires, et on aime nous en raconter, et toute notre passion, notre énergie et nos efforts sont investis pour raconter la meilleure histoire qui soit. Et pour nous, les meilleures histoires ont des enjeux. Les personnages doivent faire des sacrifices afin de vraiment ressentir leur émotion et l'importance de leur quête. Ils doivent passer par de multiples épreuves qui leur coûtent quelque chose", démarre-t-il dans un entretien rapporté par Digital Spy.

Le sacrifice sera l'un des thèmes importants du film

La douleur et les sacrifices seront donc bien présents dans Infinity War. Et comme le film se déroule après les événements de Civil War, où les Avengers sont divisés en deux équipes (Iron Man / Captain America), la mort de l'un des leurs pourrait les aider à redevenir une seule et même équipe...



"Pour nous, il est donc important que nos héros ressentent la douleur et le fait qu'ils fassent ces sacrifices, parce que ce n'est pas seulement une narration géniale, mais c'est aussi très inspirant (...). En ce qui nous concerne, je ne sais pas si nous serons en mesure de vous le faire accepter, mais je vous promets ceci : nous faisons tout notre possible pour vous offrir la meilleure histoire qui soit et ce que vous en ferez ne dépendra que de vous", conclut-il.



De quoi agiter les fans Marvel, qui doivent encore patienter 3 mois avant la sortie du film et probablement une seconde bande-annonce.