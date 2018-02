publié le 13/02/2018 à 07:30

Mais que se passe-t-il avec Hawkeye ? La question commence à agiter les fans Marvel depuis les diffusions des bandes-annonces d'Avengers : Infinity War, LE film de 2018 qui réunira la plupart des héros et héroïnes Marvel au cinéma. Effectivement, entre les premières images du titan Thanos, de Captain America armé par Black Panther, le célèbre archer est absent. Attention, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus sur Hawkeye et son rôle dans Avengers : Infinity War, passez votre chemin, car la suite du texte contient de potentiels spoilers.



Les frères Russo, qui réalisent Infinity War, semblent donc miser gros sur le retour d'Oeil-de-Faucon, dont la dernière apparition remonte à Captain America : Civil War. Clint est alors emprisonné, après avoir rejoint la team de Captain America. Il est finalement libéré avec ses autres compagnons, dont Ant-Man (qu'on retrouvera en juillet au cinéma).

Aucune image officielle, si ce n'est quelques photos de Jeremy Renner, son interprète depuis Avengers en 2011, sur son Instagram, où on aperçoit brièvement sa nouvelle coupe de cheveux. Rien de plus. Pas même un émoji, alors que tous les autres personnages du film possèdent le leur, comme Marvel l'a révélé la semaine dernière sur son Twitter... Hawkeye aura-t-il donc droit à un vrai rôle ou une simple apparition ? Pour le moment, une théorie est en vogue.

Marvel cacherait la nouvelle identité d'Hawkeye

Clint Barton en tant que Ronin Crédit : Marvel

C'est la théorie la plus en vogue pour les médias outre-Atlantique, comme le bien renseignée CinemaBlend. Dans Avengers : Infinity War on découvrira un nouveau Hawkeye, que Marvel et Disney gardent pour le moment bien au chaud. Le héros, père de famille, devrait prendre l'identité de Ronin, (à rapprocher du terme japonais Ronin qui désigne "un samouraï sans maître"), qu'il a déjà pris plusieurs fois dans les comics. Il laisse alors tomber son arc pour des nunchakus, des sabres et des shurikens.





Cette théorie n'est pas si folle puisque Captain America et Black Widow vont aussi changer d'identité pour Infinity War. Steve Rogers devrait être Nomad, armé par des boucliers du Wakanda, tandis que Black Widow sera blonde. Des changements pour vivre à l'abri du gouvernement américain, qui recherche ces personnages, après leur refus de signer les Accords de Sokovie, texte officiel qui oblige, entre autres, les super-héros et héroïnes d'être dépendants de l'organisation mondiale.



Dans tous les cas, Jeremy Renner a seulement confirmé que son personnage sera bien au casting du film, mais aussi de sa suite Avengers 4, prévu pour 2020.