publié le 22/02/2018 à 16:09

Les fans Marvel commencent à s'inquiéter. À deux mois de la sortie d'Avengers : Infinity War, LE film le plus attendu de 2018, ils et elles n'ont toujours pas eu droit à une nouvelle bande-annonce. Certes, un court spot TV avait été diffusé pendant la finale du Super Bowl en février dernier, mais il était trop court pour satisfaire l'appétit des fans. Depuis quelques jours, une rumeur commence donc à enfler outre-Atlantique, sur une probable diffusion d'une nouvelle bande-annonce.



Selon plusieurs médias outre-Atlantique, comme le sérieux Screen Rant, deux dates sont en compétition. Le 27/28 février pendant l'émission Good Morning America sur ABC, où Paul Bettany (Vision), Karen Gillan (Nebula des Gardiens de la Galaxie) et Sebastian Stan (Bucky Barnes) sont invités. Mais, depuis le 22 février Walt Disney Studio a annoncé qu'il n'y aurait pas de trailer ce jour-là.

Il ne reste donc plus que le 6/7 mars. Une idée pas si folle puisque les fans avaient découverts les bandes-annonces finales d'Avengers 2 : L’Ère d'Ultron le 4 mars 2015 et celle de Captain America : Civil War le 9 mars 2016, un mois avant les sorties des films en avril. Encore un peu de patience, nos héros et héroïnes préféré(e)s seront bientôt de retour, tout comme le titan Thanos.