publié le 05/02/2018 à 03:40

Les Avengers ont envahi la finale du Super Bowl. Dans la nuit du 4 au février, Marvel et Disney ont diffusé un nouveau trailer du très attendu Avengers : Infinity War. L'occasion pour les fans d'en savoir un peu plus sur LE film le plus attendu de 2018. En effet, ce sera la première fois que la plupart des héros et héroïnes Marvel seront réunis pour combattre Thanos. Le titan violet n'est autre que l'un des méchants le plus puissant de la Maison des Idées. Et nul doute que la lutte s'annonce difficile ...



Prévu pour le 25 avril prochain, Avengers : Infinity War permettra entre autres, de retrouver Captain America et Iron Man, après leur séparation dans Captain America : Civil War. Leur conflit a d'ailleurs scindé les Avengers en deux équipes. Reste à savoir sous quelle identité se présentera Captain America, après avoir laissé tomber son bouclier dans Civil War.