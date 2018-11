publié le 20/11/2018 à 14:42

Si les fans Marvel attendent toujours la bande-annonce d'Avengers 4, la communauté de DC Comics peut découvrir le trailer final d'Aquaman. En salles le 19 décembre 2018, le film de James Wan (Conjuring, La Nonne) est centré sur les origines du super-héros, dont la première apparition au cinéma remonte à Batman V Superman (2016).



Incarné par Jason Momoa (Khal Drogo dans Game of Thrones), Aquaman est un héros au destin inédit. Fils de la reine Atlanna (Nicole Kidman) et du mortel Tom Curry (Temuera Morrison), il a été élevé entre terre et mer. Entraîné à devenir un roi sage et guerrier par Vulko (Williem Dafoe), Arthur Curry essaye tant bien que mal de trouver sa place dans ces deux mondes qui le rejettent à cause de ses différences : un mortel doté de super-pouvoirs.

Sa vie bascule lorsqu'il doit accomplir sa destinée : monter sur le trône d'Atlantide. Pour y parvenir, il devra mettre la main sur un triton légendaire, avec l'aide de l'Atalante Mera (Amber Heard), mais aussi affronter son demi-frère Orm (Patrick Wilson). Avide de pouvoir, ce dernier menace le Royaume des 7 Mers et la surface. Aquaman fera aussi la connaissance de Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II), son ennemi le plus féroce dans les comics.