publié le 14/06/2018 à 18:10

Plus que quelques semaines avant l'arrivée d'Ant-Man et la Guêpe dans les salles. Attendue depuis deux ans par les fans, la suite des aventures de Scott Lang aidé d'Hope van Dyne s'annonce comme le "Marvel fun" de l'été, après le choc provoqué par la fin d'Avengers : Infinity War.



Dans Ant-Man et la Guêpe, Scott Lang va faire équipe avec Hope van Dyne, qui portera le costume de la Guêpe, confectionnée par son père Hank Pym. Le duo devra affronter le Fantôme, un personnage originellement incarné par un homme dans les comics. Avec sa combinaison surpuissante, le Fantôme peut s'introduire dans des circuits informatiques et même passer dans le monde de l'infiniment petit.

Mais, Ant-Man et la Guêpe feront aussi de nouvelles rencontres, notamment avec le docteur Bill Foster, incarné par Laurence Fishburne (Apocalypse Now, Matrix). Un personnage connu des lecteurs et des lectrices de comics puisqu'il possède une super-identité : Goliath. RTL Super vous en dit plus sur ce personnage né en 1966 dans le comic The Avengers #32.

> Ant-Man et La Guêpe - Bande-annonce officielle (VOST)

Un éminent biochimiste de Stark Industries

Né dans le ghetto de Watts à Los Angeles, Bill Foster s'engage dans l'armée pour financer ses études. Il passe ensuite son doctorat en biochimie, domaine où il excelle. Il travaille ensuite pour Stark Industries, dirigé par Tony Stark qui n'a pas encore révélé qu'il est Iron Man.



Lorsque Stark apprend que Hank Pym n'arrive pas à retrouver sa taille normale (il est alors Giant Man), il lui conseille d'engager Foster pour l'aider à trouver un remède. Une fois Pym redevenu normal, il continue de collaborer avec Bill Foster.

Il devient ensuite le super-héros Goliath

Goliath utilise le même sérum qu'Hank Pym pour changer de taille Crédit : Marvel

Après avoir cessé de travailler avec Hank Pym, Bill Foster reprend son poste à Stark Industries. Il poursuit ses recherches sur le sérum de croissance d'Hank en l'améliorant. Bill le teste alors sur lui-même et prend l'identité du Goliath noir. Un super-héros masqué à la taille gigantesque qui fait même équipe avec Luke Cage. Bill Foster est d'ailleurs le premier mari de Claire Temple, qu'on a découvert dans les séries Marvel-Netflix et qui entretient une liaison avec Luke Cage.



Au fil de ses aventures, Bill Foster change d'identité et devient Giant-Man, puis Goliath. Les lecteurs et lectrices ont pu le voir s'allier avec la Chose [des Quatre Fantastiques], mais aussi Captain Americaet Spider-Woman.





Grâce à sa combinaison qu'il perfectionne incessamment Bill Foster peut atteindre la taille de 7,5 mètres et possède une force surhumaine. Dans la seconde bande-annonce d'Ant-Man et la Guêpe, il révèle cependant à Scott que son record s'élève à 6 mètres de haut. Cette modification de taille est lourde de conséquences pour le biochimiste puisqu'elle le fatigue énormément et le rend vulnérable aux attaques.