publié le 06/06/2018 à 12:58

On commence à en savoir plus sur Les Gardiens de la Galaxie 3. C'est James Gunn, le réalisateur de la saga la plus déjantée de l'univers Marvel, qui a donné des précisions sur le film attendu pour 2020, via sa page Facebook.



Si le tournage n'a pas encore débuté, le cinéaste américain nous apprend que le film est "très très différent", avant d'ajouter : "Mais je ne dirais pas comment ! Il vous faudra attendre de voir le film, qui sortira dans très longtemps", écrit-il sur son Facebook. Il y a plusieurs raisons de penser que Les Gardiens de la Galaxie 3 ne ressemblera pas aux autres blockbusters de la saga. La première étant que l'équipe a été presque entièrement décimée par Thanos dans Avengers : Infinity War. Seuls Nebula et Rocket ont survécu.

Le ton des Gardiens de la Galaxie 3 devrait donc être plus sombre que dans les histoires précédentes, complètement pop et bariolées. James Gunn promet un film "un peu plus complexe" que les autres Gardiens. Probablement parce que l'histoire devrait se dérouler après Avengers 4 (2019), qui s'apprête à clôturer un grand chapitre du MCU (Univers cinématographique Marvel).