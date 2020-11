"Wonder Woman 1984" sortira, aux États-Unis, au cinéma et sur HBO Max

Crédit : 2020 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / Clay Enos/ ™ & © DC Comics

C'est un cadeau de Noël pour les fans de DC Comics et de Wonder Woman. Comme l'ont annoncé l'actrice Gal Gadot (Wonder Woman) et la réalisatrice Pattty Jenkins, Wonder Woman 1984 sortira au cinéma et sur la plate-forme HBO Max, le 25 décembre prochain.

Warner Bros est le premier studio à prévoir la sortie d'un film dans les cinémas et sur une plate-forme de streaming. Une stratégie pour permettre le succès de Wonder Woman 1984 possible, malgré la crise du coronavirus et qui tranche nettement avec celle de Disney. En effet, Soul, le film Pixar, ne sera diffusé que sur Disney+, le jour de Noël.

Plus encore, Wonder Woman 1984 sera accessible sur HBO Max, seulement aux États-Unis, "sans aucun surcoût pour les abonnés", comme le précisent Gal Gadot et Patty Jenkins dans leurs messages postés sur les réseaux sociaux. Là encore, Warner Bros se détache de Disney, qui avait fait payer 30 dollars de plus aux abonnés pour voir Mulan sur Disney+.

"Nous aimons notre film et nous aimons nos fans, nous espérons donc qu'il vous apportera un peu de bonheur et du répit pendant cette période de fêtes", explique ainsi l'actrice qui incarne Wonder Woman au cinéma depuis Batman V Superman (2016). Cette décision de Warner Bros fait donc de Wonder Woman 1984 le seul film de super-héros, en l’occurrence de super-héroïne ici, à sortir cette année 2020, puisque Black Widow chez Marvel a été repoussé à 2021. En France, on ignore encore lorsque Wonder Woman 1984 pourra sortir au cinéma.

