Disney+, AppleTV+, HBO Max : la guerre des plateformes vidéo débute

publié le 01/11/2019 à 06:59

Nous sommes le 1er novembre, et c’est le début de la grande guerre des plateformes vidéo à Hollywood. En France les trois grands groupes de télé, M6, TF1 et France Télévisions préparent la plateforme Salto. Et aux Etats-Unis, de grands groupes cherchent aussi à contrer la puissance de Netflix et Amazon.

Le premier, c’est Apple qui se lance aujourd’hui dans la télévision avec Apple TV+ et notamment une série avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. The Morning Show, une série dramatique, raconte sur les coulisses parfois dramatiques, des matinales. Pas celle de RTL évidemment, mais celles de grandes chaines américaines, qui ont vu du jour au lendemain leurs présentateurs vedettes écartés après des scandales sexuels, en pleine vague Me Too.

Apple a sorti son chéquier, les chiffres qui circulent à Hollywood sont ahurissants. 15 millions de dollars par épisode, les deux actrices touchent chacune 1,5 million de dollars par épisode. Et il y en a 10 par saison.

Se faire une place dans un marché ultra-concurrencé

Si Apple met autant d’argent c'est parce que l’enjeu n’est pas simplement l’audience, mais surtout de frapper un grand coup pour se faire une place dans ce marché très disputé des plateformes. L’abonnement Apple coûtera 4,99 euros par mois, pour le marché européen. Mais si vous achetez un iPhone ou un Mac, vous aurez un an gratuit.

Le 12 novembre c’est le géant Disney qui va arriver sur le marché avec une offre à 6,99 euros. Dans un premier temps, seulement aux Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle Zélande Pays-Bas, ou l’abonnement sera moitié moins cher que le tarif standard de Netflix.

Mais n’ayez crainte Mickey va arriver chez vous avec son offre très rapidement, car Piscou a cassé sa tirelire en rachetant les studios FOX 71 milliards de dollars. 71 milliards de dollars, pour les studios, et le catalogue. Car Disney va essayer d’écraser le marché et assécher Netflix en proposant, les films et séries Disney, plus les films et séries FOX, Pixar, Star Wars, Marvel, National Geographic. Disney va aussi produire des contenus originaux.

Une guerre entre les gros studios et les plateformes

Et il y aura aussi HBO Max dans quelques mois. L'abonnement coûtera plus cher : 15 dollars. Là, c’est le studio Warner, qui mise aux Etats-Unis sur la réputation de sa chaîne HBO, sur laquelle était diffusée Game of Thrones. Des series dérivées de l’univers Game of Thrones devraient bientôt voir le jour. Mais Warner c’est aussi Friends, et je vous l’avais raconté récemment, il y a eu une guerre des prix entre Netflix et Warner pour savoir quelle plateforme diffuserait les épisodes de Friends, certains ont 25 ans.



Car si les contenus originaux sont des produits d’appels, les téléspectateurs regardent en boucle de vieilles séries. D'où l’importance des catalogues, de stocks. C’est une guerre à coups de milliards, car derrière ce qui se joue, c’est l’avenir de Hollywood. Qui aura le pouvoir ? Les studios établis comme Disney ou Warner, ou bien Netflix qui a fait exploser notre façon de consommer la télévision ?