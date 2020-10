"Soul", le prochain film Pixar, sortira finalement directement sur Disney+

publié le 09/10/2020 à 15:50

Disney vient de prendre une nouvelle décision sur la sortie d'un de ses films. Comme l'a partagé Pixar ce 9 octobre sur Twitter, Soul sortira directement sur la plate-forme Disney+ pour le 25 décembre 2020. Après Mulan, c'est donc le deuxième long-métrage de la maison à grandes oreilles qui ne sera pas projeté dans une salle obscure en pleine pandémie du coronavirus.

Afin d'apaiser la colère de certains fans, Bob Chapek, le grand boss de Disney a déclaré dans un communiqué relayé par le média américain The Hollywood Reporter : "Un nouveau film original Pixar est une toujours une occasion spéciale et cette histoire vraiment chaleureuse et pleine d’humour à propos de la connexion entre les humains et le fait de trouver sa place dans le monde sera un régal pour les familles de profiter ensemble de cette période des Fêtes."

Soul raconte l'histoire de l'instituteur Joe Gardner qui rêve de devenir jazzman. À la suite d'un accident, il se retrouve entre la vie et la mort et son âme atterrit dans un monde fantastique en attendant d'être "déposé" dans le corps d'un nouveau-né. Joe veut à tout prix retrouver son corps et sa vie pour accomplir son rêve. Il parvient à nouer une amitié avec 22, une âme qui est persuadée que la vie sur Terre n'est pas aussi belle qu'on peut la décrire.

