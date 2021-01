"WandaVision", épisode 3 : la traduction de la berceuse de Wanda dévoilée

publié le 25/01/2021 à 14:20

L'épisode 3 de WandaVision n'a pas dû laisser les fans indemnes. Premier épisode de la série Marvel en couleurs, il est une nouvelle fois rempli de références aux comics et continue d'instaurer une angoissante grandissante dans la banlieue de Westview. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans cet épisode 3, Wanda tombe enceinte et accouche très rapidement de jumeaux avec l'aide de sa voisine Geraldine. Vision est parti le plus vite possible chercher le médecin de son épouse qui a donné naissance à deux garçons : Tommy et Billy. Pendant que les deux nourrissons sont dans leur berceau, Wanda révèle à Geraldine qu'elle avait un frère jumeau, Pietro, décédé dans Avengers 2 : L'Ère d'Ultron. C'est la première fois que Wanda parle de sa vie avant Westview, sa vraie vie. Elle se met ensuite à chanter une berceuse en sokovien à ses garçons.

La Sokovie étant un pays fictif dans le MCU, la traduction de la berceuse n'est pas donnée par Disney+. Sauf chez les abonnés de Disney+ au Portugal, comme le révèle le média américain The Direct. En anglais, Wanda chante à ses jumeaux : "I waited for you and this day has come. My heart became a home full of light, full of light", que l'on peut traduire en français "Je vous ai attendus et ce jour est enfin arrivé. Mon cœur est devenu une maison pleine de lumière". Une belle déclaration d'amour à ses jumeaux, qui malheureusement si la série suit les comics, auront un funeste destin...