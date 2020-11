Une cartouche d'un jeu Super Mario Bross vendu 132.000 euros, un record

publié le 23/11/2020 à 21:44

Impossible d'y jouer sur la PS5 ou sur la XBox Series X, ces consoles nouvelle génération qui viennent de sortir, et pourtant, c'est le jeu le plus cher de l'histoire : il s'agit de Super Mario Bros 3. Une cartouche de ce jeu vidéo datant d'une trentaine d'années s'est vendue à 156.000 dollars (environ 132.000 euros), lors du vente aux enchères aux États-Unis, rapporte Le HuffPost.

Le prix de départ pour cette cartouche NES (Nintendo Entertainment System) jamais utilisée et scellée était fixé à 53.000 euros par la maison Heritage Auctions. Une vingtaine de personnes ont participé à l'enchère.

Depuis sa sortie en 1988 au Japon (1990 aux États-Unis et 1991 en France), sur la console NES, Super Mario Bros 3 s'est écoulé à plus de 18 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait un des jeux les plus vendus de l'histoire.