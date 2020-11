Jeux vidéo : la PS5 arrive dans une industrie toujours aussi dynamique

publié le 19/11/2020 à 10:33

Ce jeudi 19 novembre est très attendu par les amateurs de jeux vidéo, car il marque la sortie de la Playstation 5, la console de chez Sony, 7 ans après la quatrième version. À l’approche de Noël, et en plein confinement, les ventes dans le secteur devraient s'envoler.

L'industrie pèse 148 milliards d’euros cette année dans le monde, selon le cabinet Newzoo, ce qui représente une hausse de 20 % en un an. Les consoles à elles seules rapportent 50 milliards de dollars. En France, 2020 a généré 5 milliards d’euros dans l’industrie du jeu vidéo, soit la deuxième meilleure performance historique.

Le Syndicats des éditeurs de logiciels de loisirs a brossé le profil du joueur français. Pour commencer, 7 Français sur 10 jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, soit 37 millions de personnes. La moitiés des joueurs s’y attèlent au moins une fois par semaine. On compte également 52 % d’hommes et 48 % de femmes. En 1999, c’était plutôt 80 % d’hommes et 20 % de femmes.

Dans les tranches d'âge, 99 % des 10-14 ans jouent aux jeux vidéo, mais plus d’une personne sur deux âgée de plus de 55 ans s'adonne également à cette activité. L'âge moyen du joueur français est de 40 ans. Majoritairement, le jeu se fait sur smartphone, viennent ensuite l’ordinateur puis les consoles.

Du côté des éditeurs, Ubisoft est la grande société française, notamment avec la saga Assassin's Creed. Mais globalement il y a une touche française dans cette industrie. Les artistes, designers et animateurs sortis des écoles françaises sont courtisés et embauchés dans les studios américains ou asiatiques.