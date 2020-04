VIDÉO - "The Walking Dead", saison 10, épisode 16 : que réserve le season final ?

THE WALKING DEAD 10x16 "A Certain Doom" Promo [HD] Norman Reedus, Lauren Cohan, Melissa McBride

publié le 08/04/2020 à 12:53

L'épisode 16 de la saison 10 de The Walking Dead n'est pas prêt d'être diffusé, mais son teaser est bien là. Intitulé A Certain Doom (Un certain destin), ce season finale s'annonce frénétique avec un lot de morts du côté de nos héros et héroïnes négligeable. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans cet épisode 16, Beta, qui mène les Chuchoteurs et les zombies, prend d'assaut la Tour où sont réfugiés les rescapés de la Colline et d'Alexandria. Il va falloir tenir le siège et repousser l'ennemi, avec peu d'armes et peu de combattants. On reconnaît bien l'intrigue d'un final de saison intense à la Walking Dead. Gabriel annonce le plan : 4 groupes partiront à l'assaut des Chuchoteurs et défendront la Tour.

La Mort pourrait malheureusement s'inviter chez nos personnages préférés. "Nous n'allons pas tous survivre, mais c'est la seule solution", déclare Daryl sans pincette. Devenu le père adoptif de Judith et R.J, cela ne l'empêche pas de partir au combat et de laisser les enfants dans la tour. L'image de Judith regardant une dernière fois "oncle Daryl" a ce qu'il faut pour serrer le cœur des fans.

Le rendez-vous loupé avec Stéphanie

À des kilomètres de la bataille finale, Eugene, Yumiko, Princesse et Ezekiel pédalent à toute vitesse pour retrouver Stéphanie. Malheureusement, ils ont loupé le jour précis, probablement à cause des boulettes de Princesse dans l'épisode 15. Mais, Ezekiel ne veut pas qu'Eugene perde la Foi, et les revoilà repartis à la recherche de la jeune femme, qui devrait faire partie de la communauté du Commonwealth.

Dans les autres images du teaser, on voit les rescapés de la Tour, portés des tenues probablement imprégnées de boyaux de zombie (technique de Negan dans la saison 8), pour éviter de se faire dévorer. Ainsi, ils peuvent sortir du bâtiment.

Dans la forêt, Aaron et Alden essayent tant bien que mal de rejoindre leurs amis. Mais, en chemin, ils sont pris en embuscade par des Chuchoteurs.