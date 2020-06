"The Walking Dead" : ce que l'on sait de "Negan Lives #1", le comics consacré à Negan

publié le 19/06/2020 à 12:51

Un an après l'arrêt des comics The Walking Dead, les lecteurs et les lectrices ont eu une bonne nouvelle. Robert Kirkman, le créateur des bandes dessinées et Charlie Adlard reprennent leurs stylos et leurs crayons pour une nouvelle série consacrée à Negan. Intitulée Negan Lives #1 (Negan vit), elle sortira dans les librairies à partir du 1er juillet 2020.

Comme le précise le média américain IGN, ce premier numéro contiendra 36 pages et expliquera ce qui est arrivé à Negan, incarné à la télévision par Jeffrey Dean Morgan, après sa dernière apparition dans le comics The Walking Dead #174 en 2017. On ignore encore dans quelle temporalité se situera cette histoire, par rapport au saut dans le temps vu dans le dernier numéro de The Walking Dead #193.

Lors du Comic-Con de San Diego en 2019, Robert Kirkman avait déjà donné des indices sur cette série consacrée à Negan, comme le rappelle The Hollywood Reporter : "Negan est en vie... Je pense que c'est quelque chose de cool. Il est toujours là, théoriquement dans sa ferme. Il y aurait peut-être une histoire à raconter. Il est possible que ce soit ma porte de sortie si ma carrière s’essouffle quand j’ai 42 ans. La blague, c’est que j’ai presque 42 ans". Il aura donc fallu patienter un an pour découvrir cette histoire sur l'anti-héros du monde des zombies.

"Negan Lives #1" sortira le 1er juillet 2020 Crédit : SkyBound

Plus encore, Robert Kirkman et Charlie Adlard souhaitent soutenir les magasins de comics durement touchés par la crise du coronavirus. "Alors qu'avec Charlie nous avions décidé de mettre la série au repos, nous avons trouvé qu'il était convenable de faire quelque chose de spécial pour les propriétaires des librairies qui ont fait de notre série un succès. Ainsi 100% des revenus générés par Negan Lives iront aux magasins qui le vendent", a expliqué Robert Kirkman dans un communiqué.