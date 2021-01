"The Walking Dead" : ce que l'on sait du retour (et de la fin) de Rick au cinéma

publié le 28/01/2021 à 15:14

Rick Grimes, le shérif de The Walking Dead, se rappelle au bon souvenir des fans. Après son départ au milieu de la saison 9, à bord d'un hélicoptère, Rick reviendra au cinéma dans trois films liés à la série.

Alors que le tournage du premier film sur Rick Grimes devrait démarrer pendant le printemps 2021, le média américain We Got This Covered, révèle des informations sur le scénario des aventures de Rick au cinéma. Attention, la suite du texte contient de potentiels spoilers.

Selon le journaliste américain Daniel Richtman, Rick Grimes devrait mourir "dans le troisième film" de sa saga au cinéma. AMC n'a pas encore tout à fait décider si ce serait la fin adéquate pour le shérif, mais elle collerait au destin de Rick dans les comics. En effet, dans les bandes dessinées, Rick est assassiné par le fils du dictateur du Commonwealth, cette communauté ultra-équipée que l'on découvrira dans la suite de la série.

Andrew Lincoln a "hâte" de rejouer Rick

De son côté, Andrew Lincoln a confié au média américain CinemaBlend qu'il est impatient de pouvoir de nouveau jouer le shériff de The Walking Dead. Il avait décidé de quitter la série en 2018 pour être proche de sa famille et s'occuper de ses enfants. "J'ai hâte de pouvoir de nouveau porter mes bottes de cowboy. J'ai envie de les porter et de galoper dans le monde des zombies. Dès qu'une nouvelle saison (de The Walking Dead, ndlr) démarre on n'arrête pas me dire : 'Mec, reviens !'", démarre l'acteur.

"J'ai quitté la série parce que mesa enfants changeaient d'écoles et j'avais envie d'être à la maison pour m'occuper d'eux. Ils n'ont plus envie que je sois tout le temps à la maison, ils sont trop occupés avec leurs amis. Donc en un sens, je suis prêt", poursuit Andrew Lincoln. De quoi augmenter l'impatience des fans de The Walking Dead sur les prochaines aventures de Rick.