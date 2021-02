"The Walking Dead", saison 10 : qui est Lucille, incarnée par Hilarie Burton ?

publié le 05/02/2021 à 09:28

Quatre saisons après sa première apparition Negan va enfin dévoiler son passé. Comme le révèle la bande-annonce de la troisième partie de la saison 10 de The Walking Dead, qui sera composée de six épisodes, Lucille, son épouse, y fera des apparitions. Cette suite de la saison 10 sera diffusé à partir du 1er mars en France sur OCS.

Incarnée par Hilarie Burton, l'épouse de Jeffrey Dean Morgan (Negan), Lucille nous montre son sang-froid et son courage en une image : elle abat au pistolet sans ciller un zombie.

Dans les saisons précédentes, Negan avait confié à Gabriel, puis à Alpha, deux versions différentes de l’histoire de son épouse défunte. Au premier, il confie que Lucille est décédée des suites d’un cancer pendant l’apocalypse. À la seconde, il révèle que Lucille a disparu avant le début de la catastrophe. Or, dans la bande-annonce de la partie C de la saison 10, Lucille abat un zombie. Elle serait donc décédée plus tard (on remarque d’ailleurs les perfusions de sa chimiothérapie à son bras ).

Dans les comics, Lucille apparaît dans Here's Negan. On apprend qu’elle décède l’hôpital d’un cancer et que Negan l’enterre à Springhaven. Elle est l’une des rares personnages de The Walking Dead a décédé d’une maladie qui n’est pas celle transmise par les zombies.