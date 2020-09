"The Mandalorian" (Disney+) : tout ce que l'on sait déjà de la saison 2

publié le 22/09/2020 à 17:51

Le duo intergalactique le plus attachant du petit écran revient très bientôt. À partir du 30 octobre prochain sur Disney+, la saison 2 de The Mandalorian dévoilera son premier épisode. Une suite très attendue des aventures de "Baby Yoda" et du Mandalorien Din Djarin (Pedro Pascal) dans la galaxie lointaine entre les épisodes 6 et 7 de la saga.

Après la diffusion de la première bande-annonce, remplie d'indices plus ou moins cachés sur le synopsis de cette future saison, c'est Giancarlo Esposito (Grand Moff Gideon) qui a révélé d'autres informations dans un entretien pour le média américain People, et annoncé les saisons 3 et 4 de la série de Jon Favreau (Le Roi Lion, Iron Man).

"La prochaine saison de The Mandalorian va être très intéressante, parce que vous allez commencer à découvrir ce que signifie le pouvoir de l'Enfant et pourquoi il se nomme ainsi. Vous apprendrez aussi les origines du sabre noir que Moff Gideon possède, son rôle dans l'Histoire passée de Star Wars et comment il est lié aux autres séries comme The Clone Wars", commente ainsi l'acteur. De quoi augmenter l'impatience du public et qui nous donne l'occasion de faire le point sur tout ce que l'on sait déjà de la saison 2 de The Mandalorian. Attention, la suite contient des spoilers.

> The Mandalorian, saison 2 - Bande-annonce (VOST) | Disney+

L'arrivée des Jedi

L'Armurière (Emily Swallow) nous avait mis sur la voie à la fin de la saison 1 : Mando doit ramener l'Enfant auprès de son peuple, lié à "un ordre de sorciers, les Jedi". Sauf que notre chasseur de primes n'a aucune idée d'où commencer ses recherches, puisque les Jedi, ont, quasiment tous disparus de la galaxie après la Grande Purge Jedi dans L'attaque des clones (épisode 2). Et qu'en plus les Mandaloriens n'étaient pas amis avec les Jedi. Il n'empêche qu'ils feront leur apparition dans la saison 2 et probablement avec l'héroïne mystérieuse aperçue dans la bande-annonce et incarnée par Sasha Banks. Les rumeurs parlent aussi de l'arrivée d'Ahsoka Tano, l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker dans la série Star Wars : The Clone Wars, sous les traits de Rosario Dawson (Luke Cage, Sin City), mais le mystère reste entier.

Les débuts de Bo-Katan Kryze

L'actrice Katee Sackhoff va incarner Bo-Katan Kryze dans "The Mandalorian" Crédit : Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Lucasfilm

Bo-Katan Kryze, héroïne des Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels sera incarnée par Katee Sackhoff, éternelle Kara "Starbuck" Thrace dans la série Battlestar Galactica. C'est d'ailleurs qui double l'héroïne dans les séries Star Wars : Rebels et Star Wars : The Clone Wars. Une excellente nouvelle pour les fans de la galaxie lointaine. Elle est originaire de la planète Mandalore (comme "Mando"), militaire haut gradée, spécialiste des combats au blaster. Bo-Katan Kryz est aussi liée au Dark Saber, la lame noire que vous avez pu voir dans les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans l'épisode final de The Mandalorian. Dans Star Wars : Rebels que Bo-Katan reçoit la lame noire et devient ainsi la cheffe des Mandalores. Avec ce symbole elle espère unir les clans jadis ennemis pour ramener la paix sur la planète. "J'accepte cette épée pour ma soeur, pour mon clan et pour tous les guerriers", déclare Bo-Katan.

De nouvelles références à la saga

Retour sur Tatooine, apparition des Jedi, vols de X-Wings et retrouvailles avec les Hommes de sables... cette saison 2 promet de nouveau de raviver la nostalgie des fans. C'est d'ailleurs l'un des ingrédients du succès de The Mandalorian : faire plaisir aux fans des épisodes 4,5 et 6, tout en ajoutant de nouveaux éléments dans cet univers déjà bien connu.



Le retour de Boba Fett ?

C'est une rumeur de fans qui a fait son chemin sur "les Internets". Boba Fett, le fils de Jango Fett, dont l'ADN a été utilisé par les scientifiques de la planète Kamino pour créer l'armée de clones, ferait une ou des apparitions dans The Mandalorian. Selon le média américain Inverse, c'est Temuera Morrison, qui incarnait Jango Fett dans l'épisode 2 de la saga Star Wars, qui se glissera sous le costume de Boba Fett. Si la rumeur est vraie, cela veut dire que Boba a réussi (on ignore encore comment) à s'extirper du monstre sable de l'épisode 6, où il tombe lorsque Luke, Leia et Han s'échappent du vaisseau de Jabba le Hutt.