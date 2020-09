The Mandalorian | Season 2 Official Trailer | Disney+

"This is the way". Ce credo des Mandaloriens, est devenu la phrase de ralliement des fans de The Mandalorian, la première série Star Wars de Disney+. Après des mois d'attente et quelques nouvelles photos, la saison 2 se dévoile avec une bande-annonce qui vous (re)donnera le sourire.

Au cours de cette 1min52 de voyage dans la galaxie très très lointaine, vous aurez le plaisir de retrouver "Baby Yoda" aka le personnage le plus mignon de la saga intergalactique depuis les Ewoks du Retour du Jedi (épisode 6), en compagnie de "Mando" (Pedro Pascal). Le duo improbable et terriblement attachant poursuit sa mission : celle de retrouver le peuple de "L'Enfant", tout en évitant les Stormtroopers et l'énigmatique Grand Moff Gideon (Giancarlo Esposito). Quelques images raviront les souvenirs des fans avec des passages sur la planète Tatooine, l'apparition des Hommes des Sables, des X-Wings et des speeders.

Plus encore, cette saison 2 permettra d'introduire les Jedi, considérés comme des "sorciers" par les guerriers Mandaloriens. D'ailleurs une Jedi encapuchonnée semble apparaître quelques instants sur un port, observant nos deux héros, juste avant de disparaître. On aussi droit à une scène comique lorsque "Mando" se retrouve attaqué et qu'il se prépare à riposter. Sentant venir le carnage "Baby Yoda" referme son "berceau volant" en attendant la fin de la bataille. Encore quelques semaines avant de découvrir la saison 2 de The Mandalorian.