Disney+ : qui est Kamala Khan alias Ms.Marvel bientôt incarnée par Iman Vellani ?

publié le 01/10/2020 à 14:44

Après des mois et des mois de rumeurs, Kamala Khan alias Ms.Marvel va enfin être incarnée en chair et en os ! Elle sera l'héroïne de sa propre série sur Disney+ et incarnée par Iman Vellani, actrice pour le moment inconnue, comme l'a révélé le très renseigné média américain Deadline. On la découvrira ensuite au cinéma.

Pour le moment, Marvel et Disney n'ont pas commenté la nouvelle relayée par Deadline et saluée par les fans de la Maison des Idées de partout dans le monde. Il faut dire que Ms.Marvel est une héroïne très populaire dans les comics, tant par son âge que son histoire. Elle est aussi visible et jouable dans le jeu Marvel's Avengers.

La première fois que son arrivée dans le MCU a été abordée, c'était en mai 2018, par Kevin Feige, le big boss de Marvel Entertainement : "Ms. Marvel est certainement un projet en cours de réflexion. Elle est un autre personnage des comics, l'héroïne musulmane inspirée par Captain Marvel [incarnée par Brie Larson]". Dans les comics, 6 héroïnes, dont Captain Marvel, ont eu l'identité de Ms Marvel. Depuis 2014, c'est Kamala Khan qui est cette jeune héroïne aux pouvoirs détonants. Elle a été créée par les éditeurs Sana Amanat et Stephen Wacker, la scénariste G. Willow Wilson et le dessinateur Adrian Alphona.

Ms.Marvel dans le premier volume de ses aventures en 2014 Crédit : Marvel Comics

La première super-héroïne musulmane

Pakistano-américaine de 16 ans, Kamala Khan est la première musulmane de l'histoire des comics. Elle réside avec sa famille dans le New Jersey. Ses parents Jusuf et Disha ont quitté la ville de Karachi pour s'installer aux États-Unis. Elle a aussi un frère : Aamir.

Kamala Khan est populaire auprès du public, car elle est, entre autres, comme les lecteurs et les lectrices de Marvel : fan de super-héros. Elle rédige souvent des fans-fictions mettant en scène les Avengers. Kamala Khan est aussi une adolescente qui essaye de trouver sa place dans une société en perpétuel mouvement, qui ne réserve pas la meilleure place aux personnes qu'elle catalogue comme "différentes", et ses parents plutôt stricts. Ajoutez à cela la mission de sauver le monde et vous obtenez les aventures passionnantes de Ms.Marvel.

Elle est polymorphe

Miss Marvel est une super-héroïne polymorphe Crédit : Marvel Comics

Un soir alors qu'elle rentre d'une soirée, Kamala Khan se retrouve coincée dans un nuage de brumes tératogènes créé par Flèche Noire, le chef des Inhumains [des humains transformés en mutants par les Krees]. On apprend d'ailleurs que Kamala Khan a un héritage Inhumain qu'elle ignorait. Elle perd connaissance et se met à rêver de Captain Marvel, Iron Man et Captain America, qu'elle admire. À son réveil, elle découvre avec stupeur qu'elle s'est transformée en Captain Marvel. Elle tente de rentrer chez elle et en chemin, elle utilise ses pouvoirs pour sauver une de ses camarades de classe.

Plus tard, Kamala Khan arrive à retrouver son apparence et comprend ainsi qu'elle est polymorphe : elle peut modifier son apparence, devenir qui elle souhaite que ce soit une personne ou un objet. Elle peut ainsi déformer, allonger, agrandir, rétrécir, rendre élastique une partie ou tout son corps. Ses transformations augmentent par la même occasion ses capacités physiques : vitesse, force, résistance et agilité. Pour l'aider avec ce pouvoir, elle a un costume polymère biokinétique, réalisé par son ami Bruno Carrelli, qui ne se déchire pas quand elle se transforme, mais est très vulnérable à l'eau.

> Marvel's Avengers: Kamala Khan (Ms. Marvel) Official Trailer - NYCC 2019

Kamala Khan a aussi un pouvoir de guérison, lorsqu'elle reprend sa forme normale. Cependant, tant que sa blessure n'est pas totalement cicatrisée, elle ne peut plus changer de forme. Ce pouvoir est à double tranchant : il la fatigue énormément et lui creuse l'appétit.