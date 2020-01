publié le 12/01/2020 à 10:03

Le passage à l'année 2020 ne marque pas seulement le début d'une nouvelle décennie, avec lui va aussi s'ouvrir une nouvelle ère du gaming. Après un quart de siècle d'existence, l'emblématique PlayStation de Sony va connaître sa cinquième mise à jour en fin d'année. De son côté, Microsoft devrait lancer deux nouvelles versions de la Xbox pour les fêtes de Noël.

Les grandes lignes des deux consoles sont déjà connues. Plus puissantes, elles vont proposer des graphismes plus détaillés, une fluidité accrue et des temps de chargement réduits. Microsoft et Sony doivent préciser leurs caractéristiques dans les prochains mois.

En attendant un événement dédié, Sony a profité du sa conférence à l'ouverture du CES de Las Vegas pour dévoiler le logo de la PS5 ce mardi 7 janvier. Des lettres fines, aux traits bien droits, pour un rendu très proche des logos des précédentes machines.

La firme japonaise a aussi réaffirmé les objectifs qu'elle poursuit à travers sa future console. "Notre promesse aux 100 millions de membres de la communauté PlayStation est d'offrir le plus gros et le meilleur contenu. Et de livrer des expériences uniques aux joueurs avec une vitesse sans précédent", a déclaré le PDG de Sony Interactive, Jim Ryan.

Sony a dévoilé le logo de la PlayStation 5 au CES 2020 !



Bon, on n’est pas vraiment surpris mais on a hâte ! pic.twitter.com/o6g26PipBL — Millenium_FR (@Millenium) January 7, 2020

Des jeux en très haute définition

De la vitesse, les futurs joueurs devraient en avoir à revendre. La PS5 sera dotée d'un nouveau processeur AMD Ryzen de troisième génération lui offrant une plus grande puissance de calcul. Elle pourra afficher des jeux en très, très haute définition, 8K et diffuser du son en audio 3D.

La PS5 va aussi bénéficier d'un dispositif de stockage plus performant. À la place du disque dur habituel, on retrouvera un disque SSD plus efficace, qui promet de réduire par dix les temps de chargements des jeux. Il sera aussi possible de mieux gérer les jeux et la mémoire de la console en supprimant, par exemple, les modes multijoueurs d'un jeu pour ne conserver que la campagne solo.

Les jeux de la PS4 compatibles

Bonne nouvelle aussi pour ceux qui sont propriétaires d'une importante collection de jeux PlayStation 4, la PS5 permettra la rétrocompatibilité : il sera possible de jouer aux vieux jeux sur la nouvelle console. Une fonctionnalité absente des précédentes éditions qui faisait toujours râler les consommateurs.



Le design de la PlayStation 5 est quant à lui encore un mystère. Les premières fuites de dessins industriels se font l'écho d'une silhouette épaisse avec une fente dotée d'un système de ventilation. Ces éléments ont été confirmés par le kit de développement envoyé par Sony aux studios de jeux vidéo. Mais il est encore trop tôt pour se projeter sur le design final de la console.

Des manettes plus immersives

Les manettes de la PS4 vont offrir de nouvelles sensations tactiles. Le président de Sony Interactive Entertainment Jim Ryan a expliqué en octobre que la nouvelle DualShock 5 avait pour objectif d'amplifier le sentiment immersion des joueurs à travers le système de vibrations.



Pour l'instant, la manette vibre plus ou moins fortement pour amplifier les explosions ou les chutes de personnages. Une technologie désormais ancienne et peu variée. Pour la PS5, Sony a fait le choix des "retours haptiques" qui permettront d'affiner le ressenti des joueurs et de différencier au toucher le crash de voiture du tacle de footballeur en offrant des sensations diverses de textures.