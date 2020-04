publié le 23/04/2020 à 18:26

On parle souvent des victimes du confinement, mais il y a aussi ceux qui ont touché le jackpot. Les fabricants de jeux vidéo ont vu leurs ventes augmenter de 140% en France dans les jours qui ont suivi le confinement.

Les dépenses consacrées aux jeux vidéo ont atteint un record en mars, à 10 milliards de dollars (9,26 milliards d'euros), selon des données publiées par le cabinet Superdata. Le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 11% par rapport à mars 2019.

L’explosion des ventes de jeux vidéo ne s’explique pas seulement par le besoin d’occuper des enfants confinés. La moyenne d’âge des joueurs est de 40 ans. Toute la famille joue, à la fois sur console, ordinateur, mais aussi beaucoup sur mobile.

Les grandes franchises sont plébiscitées. Cinq millions d'exemplaires de Animal Crossing : New Horizons ont été vendus en mars, permettant à Nintendo d'établir un nouveau record de ventes en un mois d'un jeu de console. Pokémon Go a lui aussi connu un grand succès (ses revenus ont augmenté de 18% à 111 millions de dollars), en introduisant un nouveau mode permettant de jouer plus facilement sans avoir besoin de sortir.

Des sorties reportées

Les achats en ligne ont été réalisés en ligne en raison de la fermeture des magasins. Il y a également eu des rééditions de jeux anciens. Le fameux Plague Inc. ("plague", comme "peste"), coproduit par l’OMS, propose aux joueurs de gérer le renforcement des mesures sanitaires, comme le dépistage, la distanciation, pour sauver le monde d’une pandémie.

L’épidémie de Covid-19 a cependant compliqué les tournages nécessaires à certains jeux vidéo, des scènes ne pouvant pas être filmées en studio. Quelques sorties sont donc reportées. Le e-sport est également touché par la crise, parce qu’on ne peut pas organiser de compétitions dans des salles.

