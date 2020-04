publié le 24/04/2020 à 11:57

Dans l'industrie du jeu vidéo, peu de franchises peuvent se targuer d'avoir pris une dimension comparable à celle de Fortnite. Le jeu de tir à succès du studio Epic Games a dépassé les 250 millions de joueurs et occupe désormais une place à part dans la culture populaire. Au-delà des "batailles royales" mettant aux prises des joueurs ou des équipes du monde entier dans des plateformes évolutives, Fortnite est aussi le théâtre d'expériences sociales et propose régulièrement des évènements virtuels en direct se déroulant à l'intérieur du jeu.

Après avoir projeté fin décembre un extrait exclusif du dernier Star Wars, avant sa sortie en salles, le jeu phénomène propose ce week-end une tournée événement du rappeur américain Travis Scott. Jusqu'à dimanche, l'auteur de l'album Astroworld, écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires en 2018 et "streamé" à plusieurs centaines de millions de reprises sur les plateformes, va livrer une série de concerts centrés sur son nouveau morceau Astronomical uniquement accessibles dans Fortnite.

La première performance virtuelle du rappeur texan, un show surréaliste et spectaculaire, a rassemblé 12,3 millions de joueurs dans la nuit de jeudi à vendredi, selon Epic Games. Un record pour le jeu qui avait déjà réuni 10,7 millions de fans pour un concert du musicien Marshmallow en 2018. Et l'audience totale va continuer d'augmenter dans les prochains jours entre les diffusions en streaming et les rediffusions sur YouTube.

Un tremplin pour la réalité virtuelle ?

Devant ce succès, l'ancien chef de la sécurité de Facebook, Alex Stamos, s'est demandé si ce type de performance ne pourrait pas constituer à l'avenir une possible "killer app" pour la réalité virtuelle, un usage susceptible de rencontrer l'adhésion du public et de faire décoller cette technologie si un acteur majeur du secteur comme Facebook venait à nouer un partenariat avec Fortnite pour proposer régulièrement de telles expériences exclusives sur des casques de VR.

Le prochain show de Travis Scott aura lieu ce vendredi à 16h (heure française), avant deux autres concerts samedi à 6h du matin puis 17h et un dernier spectacle dimanche à minuit. Pour y assister, il faut télécharger le jeu Fortnite sur iOS, Android, PS4, Xbox One, Nintendo, PC ou Mac et se rendre sur la scène située à Sweaty Sands, "un endroit au nord-est de la carte du jeu qui réunit un groupe de petites îles", précise le site spécialisé Numerama. Il sera aussi possible de profiter de l'événement sur YouTube où de nombreux vidéastes vont le diffuser en direct.