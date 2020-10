Salto : prix, programmes, inédits... 4 questions pour tout comprendre

publié le 20/10/2020 à 06:33

Deux ans qu'on en parle, elle arrive enfin ce mardi 20 octobre : la plateforme de vidéo à la demande Salto, fruit de l'alliance entre TF1, France Télévisions et M6. Tout d'abord, et c'est parce que c'est ainsi qu'on décrit souvent Salto, est-ce un Netflix à la française ?

À la française oui, un Netflix non. Les deux services ne sont pas vraiment comparables. D'abord Salto ne sera disponible qu'en France là où Netflix est un service mondial. L'autre différence avec le géant américain, c'est que Salto mélange à la fois le direct d'une vingtaine de chaînes, du replay et de la vidéo à la demande (inédite ou patrimoniale) majoritairement de la production française. Si on devait comparer ce serait plus proche d'une plateforme américaine qui s'appelle Hulu et qui mélange du direct et de la vidéo à la demande.

Et puis, dire que Salto va aller concurrencer Netflix relève du fantasme, Netflix c'est 193 millions d'abonnés dans le monde. Salto va en revanche permettre aux groupes qui l'ont créé de prendre de l'avance sur ce que sera dans 5 ou 10 ans la consommation télé... On consomme la télé de plus en plus comme au restaurant, à la carte.

Que va-t-on pouvoir voir sur Salto ? Nous testons le service depuis la semaine dernière. La page d'accueil ressemble à celle de Netflix, avec des productions classées par genre ou star. On compte 10.000 heures de programmes déjà présents. Coté cinéma : du patrimonial avec des cycles Belmondo, Deneuve ou encore Truffaut et des productions étrangères avec les classiques Dirty Dancing, les Rocky etc. On y trouve aussi des programmes issus des catalogues des chaînes : séries, documentaires, programmes jeunesse, téléréalité, sport... mais aussi des avant-premières comme Ils étaient 10 l'adaptation moderne du roman d'Agatha Christie par M6 ou encore la 4ème saison inédite de la série Fargo.

Est-ce que Salto va proposer de l'inédit ? Oui c'est aussi ce qui permet de justifier le fait de payer pour regarder des programmes qu'on pourrait voir gratuitement à la télé... Vous pourrez prendre de l'avance avec des épisodes de séries quotidiennes disponibles 48h à l'avance, ou alors vous avaler des saisons complètes de séries en diffusion. Cela concerne aussi les documentaire et la télé-réalité comme avec les épisodes à venir de l'Amour est dans le pré...

Comment s'abonner et combien ça coûte ? Pour l'instant il faut passer par le site internet, ce n'est pas encore disponible sur les box des opérateurs, ça va venir, ce sont de longues négociations... L'offre de base dite Solo sera à 6,99 euros avec un écran (Netflix est à 7,99) puis 9,99 euros pour deux écrans en simultané et 12,99 pour quatre écrans.