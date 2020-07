Naya Rivera : qui est l'actrice de "Glee" portée disparue ?

publié le 09/07/2020 à 12:07

Les fans de Glee retiennent leur souffle, mais s'attendent au pire. Dans la soirée du 8 juillet 2020, Naya Rivera, l'interprète de Santana Lopez dans la série à succès, a disparu et est présumée morte selon les autorités policières. Elle se trouvait à bord d'un bateau avec son fils, sain et sauf.

Née le 12 janvier 1987, Naya Rivera est une actrice et une chanteuse américaine. Elle démarre sa carrière en 1991 dans la série The Royal Family. Un rôle qui lui permet d'être sélectionnée pour le Young Artist Award de la meilleure interprétation pour une actrice. On la retrouve ensuite dans plusieurs séries à succès des années 90 et 2000 telles Le Prince de Bel-Air, Alerte à Malibu, La Guerre des Stevens ou encore La Vie de famille.

Elle se fait connaître du grand public en 2009 dans Glee de Ryan Murphy, en incarnant Santana Lopez, cheerleader qui fait partie de la chorale du High School à Lima. Elle chante et danse tout au long de ses apparitions et devient l'une des héroïnes principales dans la deuxième partie de la saison 1. Dans la saison 2, son personnage fait son coming-out lesbien et sort avec Brittany Pierce (Heather Elizabeth Morris).

> GLEE - If I Die Young (Full Performance) + Break Down (Official Music Video) HD

Une suite prometteuse

Après l'arrêt de Glee, Naya Rivera apparaît dans d'autres séries à succès : Devious Maids de Marc Cherry, présentée comme le nouveau Desperate Housewives. Elle n'aura finalement qu'un rôle secondaire, mais cela ne l'empêche pas de briller au cinéma dans At the Devil's Door (2014). Naya Rivera joue aussi dans Step Up : High Water, adapté des films Step Up qui ont révélé Channing Tatum (Magic Mike) et Jenna Dewan (Witches of East End). Naya Rivera y incarne Collette Jones, la directrice de l'école des arts et partage l'affiche avec le chanteur Ne-Yo. La série s'arrête après la saison 2.

> NAYA RIVERA IN STEP UP: HIGH WATER (EPISODE 1)

Naya Rivera raconte aussi son histoire dans son autobiographie sortie en 2016 : Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up. Elle dévoile avoir souffert d'anorexie dans son enfance, se confie sur son avortement et révèle avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Elle explique aussi ne pas avoir été surprise en apprenant que Mark Salling, acteur de Glee (Noah "Puck" Puckerman) et son ancien petit-ami est arrêté pour possession d'images de pornographie infantile en 2015.



Naya Rivera donne naissance à son premier enfant, Josey Hollis, en septembre 2015, né de sa relation avec l'acteur Ryan Dorsey. Le couple se sépare une première fois, avant d'annuler la procédure de divorce, qui est finalement prononcé le 15 juin 2018.

La dernière photo partagée de Naya Rivera est un selfie avec son fils, retrouvé sain et sauf sur le bateau dans le lac Piku. La police ignore comment l'enfant a réussi à remonter à bord. Il a pu retrouver sa famille dans la soirée du 8 juillet. Les recherches se poursuivent pour retrouver le corps de l'actrice.