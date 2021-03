publié le 10/03/2021 à 13:21

L'acteur britannique David Bailie est décédé le 5 mars dernier à 83 ans. Les acteurs Kevin McNally (Gibbs dans Pirates des Caraïbes) et Angus Wright (La Dame de fer) ont publié la disparition de l'acteur sur les réseaux sociaux dès le 6 mars dernier.

"RIP David Bailie. Acteur, photographe, youtubeur, poète, fabricant de meubles, pirate ami. Il a laissé son perroquet et marché sur la dernière planche. Il nous manquera beaucoup. Nous devons aller de l'avant", a ainsi écrit Angus Wright le 7 mars sur Twitter, tandis que Kevin McNally a confirmé son décès en répondant à la question d'un internaute.



David Bailie était un personnage secondaire emblématique de la saga Pirates des Caraïbes de Disney. Il incarnait Mr Cotton, pirate muet (sa langue a été coupée) qui s'exprimait grâce à son perroquet. Il a joué ce rôle dans les premiers volets de la saga : La Malédiction du Black Pearl (2003), Le Secret du coffre maudit (2006) et Jusqu'au bout du monde (2007). Pour le moment, Orlando Bloom, héros de la saga dans le costume de Will Tuner n'a pas publié d'hommage pour l'acteur né en Afrique du Sud, puis naturalisé britannique.

Plusieurs carrières en une vie

David Bailie a eu plusieurs vies en une. Il a ainsi démarré sur les planches dans les années 60 et 70 pour le National Théâtre et la Royal Shakespeare. Dans les années 70, il fait aussi de la télévision : notamment dans la série Doctor Who et Adam Smith. David Bailie prend ensuite une longue pause dans sa carrière d'acteur pour lancer une entreprise de fabrication de meubles.

Les 90's sont les années son retour sur le grand écran. Il incarne un des pirates de Dawg dans L'Île aux pirates au côté de Geena Davis (Thelma et Louise) et Angus Wright, puis un juge anglais dans Jeanne d'Arc de Luc Besson avec Milla Jovovich. Les années 2000 le propulsent sur le devant de la scène avec son rôle de Mr Cotton dans Pirates des Caraïbes. Il a aussi eu des rôles secondaires dans Gladiator et Attila le Hun. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2018 dans The House that Jack Built de Lars von Trier.

Je viens d’apprendre que David Bailie est décédé hier à l’âge de 83 ans. Il a joué Cotton dans Pirates des Caraïbes et ça me brise le cœur. PdC c’est la saga de mon enfance et voir l’acteur d’un personnage qui m’a fait tant sourire décédé est vraiment difficile...



