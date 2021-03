Wanda Maximoff et Peter Parker, plus proches que jamais ?

publié le 10/03/2021 à 07:18

Les fans Marvel le savent depuis un certain temps, les références et les liens entre les films du MCU sont nombreux. WandaVision, première série Marvel de Disney+, rejoint la tradition avec la première scène post-générique de son épisode final. Attention, la suite contient des spoilers.

Dans la première scène post-générique de l'épisode 9, Monica Rambeau est emmenée dans le cinéma de Westview par une agent du FBI. Agent qui est en réalité une Skrull, race extra-terrestre que l'on a découverte dans Captain Marvel, et qui a le pouvoir de prendre l'apparence des personnes qu'ils et elles le souhaitent. La Skrull explique à Monica : "J'ai été envoyé par un vieil ami de votre mère. Il aimerait vous rencontrer". Et quand cette dernière lui demande "où", la Skrull pointe son doigt vers le ciel.

Il s'agit de Nick Fury, ancien chef du S.H.I.E.L.D, proche de Carol Danvers et ami des Skrulls, qui l'a aidée dans la bataille contre les Krees dans Captain Marvel. Depuis la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home, nous avons appris que Nick Fury passe des vacances dans une autre galaxie et que Talos, le chef des Skrulls, a pris son apparence de Nick Fury sur Terre pour l'aider. Monica connaît l'existence des Skrulls et des Krees, sa mère Maria Rambeau les a aidés dans Captain Marvel et a continué de collaborer avec les Skrulls dans la suite de ses aventures.