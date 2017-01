L'acteur et réalisateur de "Batman V Superman : l'Aube de la Justice" revêtira ses deux casquettes pour "Justice League", qui doit sortir en novembre 2017.

Crédit : Warner Bros "Justice League" sortira en salle le 15 novembre 2017.

par Lucie Valais publié le 16/01/2017 à 12:22

Que les fans se rassurent, Justice League sera bien différent de Batman V Superman. Après les critiques très (très) mitigées à la sortie du long-métrage, le nouveau film DC Comics débarquera dans les salles en novembre 2017. Et pour sa prochaine réalisation, Ben Affleck entend bien défendre son nouveau film. "C'est un peu plus léger, les personnages sont plus à l'aise et peuvent donc exprimer une gamme plus large d'émotions", a confié l'acteur à Cinemablend.



Justice League, le prochain film réalisé par Ben Affleck, se dévoile de plus en plus. Une nouvelle image présentait toute l'équipe de super-héros, rassemblés pour la première fois au cinéma. Et le réalisateur maintient que son prochain long-métrage sera bien différent du premier, expliquant que "Tous ces personnages qui vont se heurter les uns aux autres, et avec une dynamique d'équipe, offrent beaucoup de possibilités dramatiques".



Le nouveau film DC Comics étant très attendu, et face aux critiques de Batman V Superman, l'enjeu pour Ben Affleck est d'autant plus important. Le réalisateur, qui revêtira le masque du Chevalier Noir, tente de rassurer les fans, et ce jusqu'à la sortie de Justice League, le 15 novembre prochain.

Un Batman bien différent des autres

Et pour se différencier des précédents films sur le Chevalier Noir, Ben Affleck explique que son Batman n'a rien à envier aux autres incarnations du justicier masqué. "Mon Batman est différent en terme de ton (...). Je pense que la différence la plus profonde est que je le joue à un âge plus avancé que celui des autres comédiens qui l'ont incarné", explique l'acteur à Cineplex.



Et d'ajouter : "Il est plus vieux et plus sage, j'imagine. Il était très énervé dans Batman V Superman, mais maintenant, ce n'est plus une question de vengeance dans Justice League, il est question de protéger la Terre. C'est un sentiment différent", défend Ben Affleck.