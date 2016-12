SPOILERS - Henry Cavill (Superman) a révélé la relation de son héros avec Batman dans le prochain "Justice League".

Crédit : Warner Bros. France Batman et Superman

par Capucine Trollion publié le 30/12/2016 à 08:20

Justice League est encore loin, mais ça n'empêche pas Henry Cavill (Superman) de donner quelques détails sur l'intrigue. Pour la première fois au cinéma, la super-équipe de DC Comics sera adaptée sur grand écran et nous dévoilera par la même occasion Aquaman, Flash et Cyborg. Cela promet un blockbuster de haut niveau, avec des héros aux personnalités différentes, plus ou moins chapeautés par la trinité DC Comics : Batman, Superman et Wonder Woman. Mais, les deux héros parviendront-ils à laisser de côté leur griefs de Batman V Superman ? Attention, spoilers !



Comme Zack Snyder l'avait annoncé, Justice League se déroulera à la suite de Batman V Superman. Donc, juste après la disparition de Superman, qui reviendra dans l'aventure avec et grâce à un nouveau costume. Et si on peut penser que les deux hommes s'étaient réconciliés dans Batman V Superman, Justice League va nous prouver le contraire. "Il y a un conflit entre lui [Superman] et Batman sur qui sera le leader [de la League", a-t-il expliqué à Total Film, en septembre dernier.

Il y aura donc un "combat de coqs", même s'il ne devrait pas être au centre de l'intrigue. Surtout que les deux ont très mauvais caractère, même si on se doute que Wonder Woman arrivera à calmer le jeu avec force comme dans Batman V Superman. On la verra d'ailleurs dans son propre film en juin prochain, puis dans Justice League en novembre prochain.