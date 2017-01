L'un des grands films de DC Comics de 2017 donne quelques secrets sur son intrigue, avec une nouvelle image qui prépare la bataille à venir.

Crédit : Warner Bros La Justice League prête à l'attaque

par Capucine Trollion publié le 15/01/2017 à 08:00

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Les fans en rêvaient, Warner Bros et Zack Snyder vont le faire. En 2017, la super-équipe de DC Comics débarquera au cinéma pour la première fois. La Justice League, dont on a eu un aperçu dans Batman V Superman. Batman, Superman et Wonder Woman seront donc de retour en compagnie de Flash, Cyborg et Aquaman pour une mission à haut risque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'annonce frénétique, avec une dose d'humour comme l'a montré le trailer. Qu'en est-il de cette nouvelle image qui fait frémir les fans ?



Cinq super-héros prêts au combat dans une sorte de hangar, avec de la végétation et de la fumée. Voilà ce que les fans peuvent se mettre sous la dent, après une interview d'Henry Cavill qui donnait quelques détails sur sa relation avec Batman dans Justice League. Sans oublier les premières rumeurs autour de l'intrigue, alors que le film n'est attendu qu'en novembre 2017. Entre-temps, on aura l'occasion de découvrir Wonder Woman en juin. Avant cela, regardons de plus près ce que cache cette image.

1. Superman encore aux abonnés absents

La Justice League n'est pas encore au complet depuis la première bande-annonce diffusée pendant la Comic Con de San Diego. Il manque encore et toujours Superman, dont la réapparition a été teasée par son interprète il y a quelques mois.



En effet, après sa disparition à la suite de son combat contre Doomsday dans Batman V Superman, le Kryptonien reviendra de l'au-delà sous l'identité de Black Superman. Un nom hérité de son nouveau costume qui lui procure l'énergie nécessaire pour survivre. Il faudra aussi s'attendre à un Superman plus barbu et chevelu.

2. La place de Cyborg révélatrice de son rôle

Le super-héros mi-homme, mi-robot se trouverait dans une position stratégique pour certains fans : au milieu de l'équipe. Le jeune homme transformé en machine après un terrible accident n'a pour le moment dévoilé aucun de ses secrets, si ce n'est une tirade dans le trailer : "J'ai entendu parler de toi. Je ne pensais pas que tu étais réel" lorsqu'il s'adresse à Batman. Bonne ambiance !



Mais si on se base sur son histoire, on sait qu'une partie de ses pouvoirs proviennent d'une Mother Box, un ordinateur créé par Himon, un scientifique d'Apokolips (la planète de Darkseid). Vous l'aurez compris, c'est un lien direct avec ce gros méchant de DC Comics dont les cauchemars de Batman annonçaient sa présence dans Batman V Superman, et son neveu Steppenwolf, le super-vilain du film. Et il se pourrait bien que Cyborg détienne la clef pour s'en débarrasser, ce qui expliquerait l'importance de sa position sur la photo.

3. Un nouveau costume de folie pour Batman

Zack Snyder nous l'avait annoncé : le costume de Batman prendra de l'ampleur dans Justice League. Et on aperçoit ainsi une sorte d'armure sur la photo. Certains fans y voient même une référence au jeu vidéo Batman: Arkham Knight, sorti en 2015. Notre Chevalier Noir est en tout cas prêt pour faire face à une énorme menace avec cette carapace toute noire, qui est sans aucun doute truffée de gadgets. Nul doute qu'il aura toujours autant de force, surtout face à une menace extraterrestre.

4. Aquaman toujours aussi menaçant

Jason Momoa, qui va incarner le roi de l'Atlantis, continue de teaser un personnage hargneux, comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce. Sans oublier les commentaires de James Wan, le réalisateur du film dédié à Aquaman où il explique que le héros sera le "Wolverine de la Justice League. Un outsider qui se retrouve tiré dans ce monde et qui ne s'y adapte pas très bien", expliquait-il. Une idée bien véhiculée par la position et le regard du personnage sur la photo, avec une armure qui fait penser aux écailles de poissons.