"Harry Potter" : un festival organisé en France en septembre

publié le 08/07/2020 à 21:24

Préparez votre baguette magique, votre balai et votre plus belle robe de sorcier pour le Lumos Maxima Festival. Un évènement en plein air concentré sur l'univers de la magie et du fantastique qui aura lieu à Châteauneuf-de-Gadagne, dans le Vaucluse.

Ce festival inaugurera sa toute première édition le 19 septembre. Les organisateurs ont réservé un cadre idéal pour les fans de la saga Harry Potter, le Parc de l'Arbousière et sa superficie de 29.000 m², auxquels vient s'ajouter la maison du parc, de 300 m².

"On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas dans la région de convention dans laquelle les visiteurs sont en immersion dans cet univers-là", explique Thomas Bruguier, fondateur de l’événement, au journal La Provence.

Le jeune homme prévoit de nombreuses activités comme "des initiations au quidditch, un escape game, des conteurs, des cracheurs de feu, le magicien Fabien Solaz mais aussi la comédienne Solange Boulanger, voix française de Dolores Ombrage, qui viendra raconter son expérience au cœur de la saga". Sans oublier le grand bal organisé le samedi soir.

La billetterie en ligne est fermée. Cependant il est toujours possible de se rendre sur place le soir-même, à condition que les restrictions concernant les rassemblement de plus 5.000 personnes soient levées d'ici le 19 septembre.